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محادثات هدنة بين إسرائيل وحماس في قطر هذا الأسبوع

2/25/2024 7:18:43 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشفت مصادر أمنية مصرية أن قطر ستستضيف محادثات بين حماس وإسرائيل هذا الأسبوع بهدف التوصل إلى اتفاق هدنة.

وأوضحت المصادر أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر في قطر خلال اليومين المقبلين، بحضور ممثلين من كل الأطراف، بمن فيهم حماس وإسرائيل، من أجل إتمام الاتفاق النهائي.

وأضافت أن اجتماعاً آخر سيُعقد في القاهرة في وقت لاحق، من المرجح أن يكون للاتفاق على مواعيد تنفيذ الاتفاق وآلية تنفيذه وتحديداً فيما يتعلق بالرهائن.

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