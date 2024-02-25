محادثات هدنة بين إسرائيل وحماس في قطر هذا الأسبوع

(MENAFN
- Al-Bayan)
كشفت مصادر أمنية مصرية أن قطر ستستضيف محادثات بين حماس وإسرائيل هذا الأسبوع بهدف التوصل إلى اتفاق هدنة.
وأوضحت المصادر أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر في قطر خلال اليومين المقبلين، بحضور ممثلين من كل الأطراف، بمن فيهم حماس وإسرائيل، من أجل إتمام الاتفاق النهائي.
وأضافت أن اجتماعاً آخر سيُعقد في القاهرة في وقت لاحق، من المرجح أن يكون للاتفاق على مواعيد تنفيذ الاتفاق وآلية تنفيذه وتحديداً فيما يتعلق بالرهائن.
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