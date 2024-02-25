رئيس البرلمان التركي: مصير نتنياهو أن يحاكم أمام الجنائية الدولية

(MENAFN
- Palestine News Network )
أنقرة/PNN- قال رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، إن مصير رئيس وزراء الاحتلال "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو أن يحاكم أمام المحكمة الجنائية الدولية مثل زعيم صرب البوسنة رادوفان كاراديتش.
وجاء تصريح“قورتولموش” خلال عودته على متن طائرة بعد مشاركته في النسخة الـ14 لاجتماع الجمعية البرلمانية الآسيوية“APA” بالعاصمة الأذربيجانية باكو.
وشدد على أنه حتى الدول الراغبة في دعم "إسرائيل"، لم تعد قادرة على التعبير عن أصواتها بقوة كما كان من قبل.
وأعرب عن اعتقاده أن القضية الفلسطينية دخلت حقبة جديدة مع رفع جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية وإصدارها قرار مؤقتا ضد "إسرائيل".
وأشار رئيس البرلمان التركي إلى سقوط أكثر من 30 ألف مدني خلال 5 أشهر في غزة، 75 بالمئة من أطفال ونساء.
وشدد أن“المجزرة الوحشية التي أطلق فيها نتنياهو وعصابته النار وقتلوا حتى الأغنام على الطريق، وصلت إلى درجة لا يمكن لأحد أن يتصورها ولا أن يدافع عنها”.
ولفت في هذا الإطار إلى تكرار نتنياهو تهديد اجتياح مدينة رفح جنوبي غزة، مشددا أن“التهديد بقتل اللاجئين إلى رفح وعدم تركهم أحياء” قاد نتنياهو إلى طريق مجهول.
وأوضح أن نتنياهو دخل في طريق لا رجعة منه، مضيفا:“ونأمل أنه بعد هذه المحاكمات في محكمة العدل الدولية، سيتم محاسبة ومعاقبة نتنياهو وكبار مجرمي الحرب كحال زعيمي صرب البوسنة رادوفان كاراديتش وراتكو ملاديتش في المحكمة الجنائية الدولية”.
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