رئيس البرلمان التركي: مصير نتنياهو أن يحاكم أمام الجنائية الدولية

MENAFN - Palestine News Network ) أنقرة/PNN- قال رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، إن مصير رئيس وزراء الاحتلال "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو أن يحاكم أمام المحكمة الجنائية الدولية مثل زعيم صرب البوسنة رادوفان كاراديتش.



وجاء تصريح“قورتولموش” خلال عودته على متن طائرة بعد مشاركته في النسخة الـ14 لاجتماع الجمعية البرلمانية الآسيوية“APA” بالعاصمة الأذربيجانية باكو.

وشدد على أنه حتى الدول الراغبة في دعم "إسرائيل"، لم تعد قادرة على التعبير عن أصواتها بقوة كما كان من قبل.

وأعرب عن اعتقاده أن القضية الفلسطينية دخلت حقبة جديدة مع رفع جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية وإصدارها قرار مؤقتا ضد "إسرائيل".

وأشار رئيس البرلمان التركي إلى سقوط أكثر من 30 ألف مدني خلال 5 أشهر في غزة، 75 بالمئة من أطفال ونساء.

وشدد أن“المجزرة الوحشية التي أطلق فيها نتنياهو وعصابته النار وقتلوا حتى الأغنام على الطريق، وصلت إلى درجة لا يمكن لأحد أن يتصورها ولا أن يدافع عنها”.

ولفت في هذا الإطار إلى تكرار نتنياهو تهديد اجتياح مدينة رفح جنوبي غزة، مشددا أن“التهديد بقتل اللاجئين إلى رفح وعدم تركهم أحياء” قاد نتنياهو إلى طريق مجهول.

وأوضح أن نتنياهو دخل في طريق لا رجعة منه، مضيفا:“ونأمل أنه بعد هذه المحاكمات في محكمة العدل الدولية، سيتم محاسبة ومعاقبة نتنياهو وكبار مجرمي الحرب كحال زعيمي صرب البوسنة رادوفان كاراديتش وراتكو ملاديتش في المحكمة الجنائية الدولية”.



