تمديد مهلة المشاركة فيجائزة فلسطين العالمية للآداب بدورتها الثانية

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- أعلنت الأمانة العامة لــ"جائزة فلسطين العالمية للآداب" تمديد مهلة المشاركة في الدورة الثانية من الجائزة حتى نهاية شهر مايو/ أيار المقبل.
وترنو الجائزة للتعريف بالكتب الأدبية المنشورة في العالم حول قضية فلسطين والمقاومة وتحرير القدس.
وتتضمن الجائزة التي تبلغ قيمتها الإجمالية 60 ألف دولار قصصا وقصائد للأطفال، والقصص القصيرة، والرواية، والمذكرات، والشعر، والمسرح.
وفتحت لجنة الجائزة باب المشاركة للأعمال المؤلفة في الأعوام 2021، 2022 و2023، والتي "تتحدّث عن المقاومة وتحرير فلسطين عموما والقدس خصوصا من الاحتلال الصهيوني، وكذلك الأعمال المتعلقة بفضح الإجرام الصهيوني بحق الفلسطينيين.
وستتم مراجعة جميع الأعمال التي تتلقّاها لجنة التحكيم من الدول المختلفة، وستمنح أمانة "جائزة فلسطين العالمية للآداب" عملا مختارا من كل مجموعة بعد مراجعته والاتفاق عليه.
ويقام الحفل الختامي للدورة الثانية خلال عام 2024، وسيتم الإعلان عن الوقت والمكان لإقامة الحفل عبر الموقع الرسمي للجائزة.
و"جائزة فلسطين العالمية للآداب" جائزة عالمية غير حكومية تقام مرة كل سنتين، تأسّست عام 2019 بالتعاون مع اتحادات الكتاب والنقابات الثقافية والأدبية في بعض الدول الإسلامية ودول أخرى.
وتكرّمُ الجائزة الكتّاب المبدعين والناشرين الذين دافعوا عن الشعب الفلسطيني بكتاباتهم في العالم كلّه.
ويمكن المشاركة من خلال إرسال النصوص أو تصوير الكتاب باللغات: الإنجليزية، والعربية، والفارسية، والتركية، والفرنسية، والإسبانية، والروسية، والصينية، والمالايوية، والأوردية ضمن ملف (pdf) على موقع جائزة فلسطين العالمية على الرابط الآتي: .
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