تمديد مهلة المشاركة فيجائزة فلسطين العالمية للآداب بدورتها الثانية

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- أعلنت الأمانة العامة لــ"جائزة فلسطين العالمية للآداب" تمديد مهلة المشاركة في الدورة الثانية من الجائزة حتى نهاية شهر مايو/ أيار المقبل.

وترنو الجائزة للتعريف بالكتب الأدبية المنشورة في العالم حول قضية فلسطين والمقاومة وتحرير القدس.

وتتضمن الجائزة التي تبلغ قيمتها الإجمالية 60 ألف دولار قصصا وقصائد للأطفال، والقصص القصيرة، والرواية، والمذكرات، والشعر، والمسرح.

وفتحت لجنة الجائزة باب المشاركة للأعمال المؤلفة في الأعوام 2021، 2022 و2023، والتي "تتحدّث عن المقاومة وتحرير فلسطين عموما والقدس خصوصا من الاحتلال الصهيوني، وكذلك الأعمال المتعلقة بفضح الإجرام الصهيوني بحق الفلسطينيين.

وستتم مراجعة جميع الأعمال التي تتلقّاها لجنة التحكيم من الدول المختلفة، وستمنح أمانة "جائزة فلسطين العالمية للآداب" عملا مختارا من كل مجموعة بعد مراجعته والاتفاق عليه.

ويقام الحفل الختامي للدورة الثانية خلال عام 2024، وسيتم الإعلان عن الوقت والمكان لإقامة الحفل عبر الموقع الرسمي للجائزة.

و"جائزة فلسطين العالمية للآداب" جائزة عالمية غير حكومية تقام مرة كل سنتين، تأسّست عام 2019 بالتعاون مع اتحادات الكتاب والنقابات الثقافية والأدبية في بعض الدول الإسلامية ودول أخرى.

وتكرّمُ الجائزة الكتّاب المبدعين والناشرين الذين دافعوا عن الشعب الفلسطيني بكتاباتهم في العالم كلّه.

ويمكن المشاركة من خلال إرسال النصوص أو تصوير الكتاب باللغات: الإنجليزية، والعربية، والفارسية، والتركية، والفرنسية، والإسبانية، والروسية، والصينية، والمالايوية، والأوردية ضمن ملف (pdf) على موقع جائزة فلسطين العالمية على الرابط الآتي: .