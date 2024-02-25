هاري كين: بايرن ميونخ يحتاج لانتصارات متتالية لتصحيح المسار

MENAFN - Palestine News Network ) ميونخ/PNN-بعد الفوز 2-1 على لايبزيغ، مساء السبت، قال المهاجم هاري كين إن "فريقه بايرن ميونخ يحتاج لتحقيق انتصارات متتالية لتصحيح مساره في الموسم الحالي".

وهزَّ كين شباك الخصم مرتين في مباراة الأمس بما في ذلك هدف الفوز المتأخر ليحقق النادي البافاري الفوز بعد ثلاث هزائم متتالية في كل المنافسات، ويستعيد الأمل بعد أسبوع مضطرب أعلن خلاله المدرب توماس توخيل أنه سيرحل عن تدريب الفريق في نهاية الموسم.

وقال كين، البالغ 30 عامًا، للصحفيين: "علينا الاستمرار في القيام بما نقوم به. الفوز بهذه المباراة كان جيدًا لكننا بحاجة للاستمرار في تحقيق ذلك حتى نهاية العام".

وأضاف كين قائد منتخب إنجلترا "كان لا بدَّ لنا من إظهار ردة فعل بعد الأسبوع الماضي. لأن لدينا مسؤولية تجاه النادي وتجاه مدربنا ولا يمكننا الجلوس مكتوفي الأيدي والتذمر".

وأكد كين أنه تدرب على الهدف الأول في مباراة الأمس مع زميله جمال موسيالا خلال تمارين الفريق وعبر عن أمله في تحقيق مزيد من التناغم والتفاهم مع زملائه، بعد أن قال توخيل الاسبوع الماضي إن "كين غير سعيد بما يقدمه مع الفريق".