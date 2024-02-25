نيويورك تايمز: بايدن عالق في مأزق بسبب إسرائيل

MENAFN - Palestine News Network ) نيويورك/PNN-قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن دعم الرئيس جو بايدن الثابت لإسرائيل في حربها على قطاع غزة يثير غضب الشباب والناخبين العرب في عام الانتخابات، لكنها شددت على أن أي تغيير في هذا النهج سيتسبب في خسارة بايدن لدعم الناخبين اليهود.

ورأت

الصحيفة أن تراجع إدارة بايدن عن سياسة عهد سابقه دونالد ترامب بشأن المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة لا يعكس فقط إحباطها المتزايد تجاه إسرائيل، بل يعكس المأزق السياسي الذي يجد الرئيس بايدن نفسه فيه وذلك قبل أيام فقط من الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي التي ستجري في ميشيغان، حيث يوجد عدد

كبير من السكان العرب الأمريكيين.

وأشارت إلى تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال زيارته إلى الأرجنتين يوم الجمعة والتي وصف

فيها أي مستوطنات جديدة بأنها“تتعارض مع القانون الدولي”.

واعتبرت "نيويورك تايمز" تلك التصريحات خروجًا عن السياسة التي تم وضعها في عهد إدارة ترامب وعودة إلى الموقف الأمريكي المستمر منذ عقود.

ونقلت عن نمرود نوفيك، الزميل في منتدى السياسة الإسرائيلية إن "إدارة بايدن سئمت بشكل متزايد من سلوك الحكومة الإسرائيلية في حرب غزة وما بعدها، حيث يتحدث المسؤولون علنًا بشكل أكبر الآن عن القضايا المثيرة للجدل."

وشدد نوفيك على أن تصريحات بلينكن "قليلة جدًّا ومتأخرة جدًّا”، مضيفًا أن تحركات الإدارة الأمريكية

“مفككة من الناحية العملية" معتبرًا أنَّ التصريحات "بيان تكتيكي فيما الإستراتيجية الشاملة غير واضحة”.

ووفق التقرير فإن الولايات المتحدة لطالما كانت أهم حليف دولي لإسرائيل منذ هجمات السابع من أكتوبر الماضي كما دعمت واشنطن باستمرار الحملة الإسرائيلية العنيفة في غزة، وقامت إدارة بايدن بحماية إسرائيل من الانتقاد الدولي من خلال عرقلة قرارات وقف إطلاق النار في مجلس الأمن الدولي حتى مع اقتراب عدد ضحايا الحرب

في غزة من 30 ألفًا.

وأوضحت أن تحركات بايدن الأخيرة للضغط على الحكومة الإسرائيلية لإنهاء الحرب في غزة والدخول في مفاوضات بشأن إقامة دولة فلسطينية أثارت غضب بعض المؤيدين المتحمسين لإسرائيل في الولايات المتحدة.

وشددت على أن مطالبات الشباب الأمريكيين والناخبين العرب تتمثل بوقف فوري لإطلاق النار في غزة ووقف المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل حيث ترتفع هذه الدعوات مع عدم إظهار بنيامين نتنياهو أي علامة على التراجع.

ونقلت عن يوسف منير، وهو أمريكي من أصل فلسطيني يرأس البرنامج الفلسطيني الإسرائيلي في المركز العربي في واشنطن قوله إن "العقوبات التي فرضها بايدن على عنف المستوطنين والإعلان عن أن المستوطنات غير قانونية لن تكون كافية في أي وقت في السنوات الأخيرة بالنظر إلى مدى عمق الفصل العنصري في إسرائيل".

وفي هذا الصدد، رأت الصحيفة أن الضرورات السياسية لرئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الأمريكي متناقضة بالفعل .

وأردفت: "يحتاج بايدن إلى إنهاء الحرب، حتى يتمكن من إعادة تجميع الائتلاف الذي أدى إلى انتخابه في عام 2020 لكن نتنياهو يريد أن تستمر الحرب حتى الهزيمة الكاملة لحماس، لتجنب حساباته السياسية الداخلية، ومن المحتمل أن يساعد نتنياهو حليفه دونالد ترامب على العودة إلى السلطة."

وقد أدان مسؤولو إدارة بايدن مرارًا وتكرارًا التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية حيث يعيش ما يقرب من 500 ألف إسرائيلي الآن بين نحو 2.7 مليون فلسطيني باعتباره عقبة أمام الهدف الأمريكي طويل الأمد المتمثل في حل الدولتين.

وخلال الأسابيع الأخيرة، قال نتنياهو مرارًا وتكرارًا إنه عمل لسنوات لمنع إقامة دولة فلسطينية، وهو ما قال منذ فترة طويلة إنه "سيعرض أمن إسرائيل للخطر."

ويصف المسؤولون الفلسطينيون إعلان بلينكن حول المستوطنات بأنه طال انتظاره ولم يكن كافيًا.

ونقلت "نيويورك تايمز" عن حسام زملط، السفير الفلسطيني لدى بريطانيا، في اتصال هاتفي يوم السبت قوله إن“التراجع عن العمل غير القانوني الذي قامت به الإدارة السابقة تأخر منذ ثلاث سنوات ونصف السنة”.

وأضاف زملط: "لا أفهم لماذا ظل بلينكن والرئيس بايدن مكتوفي الأيدي بشأن هذه القضية – وغيرها الكثير – طوال هذا الوقت”.

وأشار إلى أنه رغم أن إعلان بلينكن جاء“متأخرًا فإنه أفضل من ألا يأتي أبدًا”، مضيفًا أن الفلسطينيين يتوقعون“إجراءات حقيقية” ضد الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية بدلاً من“خطوات صغيرة”.

لكن محللين يقولون إن هذا التوقع قد يُحبط، على الأقل في المدى القصير.

وقال آرون ديفيد ميلر، الدبلوماسي الأمريكي السابق، إن من غير المرجح أن تتخذ إدارة بايدن إجراءات تعقب

إعلان بلينكن ويكون لها "تكاليف وعواقب خطيرة".

وأضاف ميلر في رسالة بالبريد الإلكتروني، أن المسؤولين الأمريكيين، إلى جانب الوسطاء الإقليميين، يحاولون الآن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس؛ ما يجعل "الحرب العامة المستمرة مع نتنياهو" غير مستساغة بالنسبة لبايدن.

ورأى ناتان ساكس، الذي يدير مركز سياسة الشرق الأوسط في معهد بروكينجز، أن "المسؤولين الأمريكيين

أنفقوا رأسمالهم السياسي في أماكن أخرى، مع التركيز على المنافسين مثل إيران".

وأضاف ساكس في إشارة إلى تصريحات بلينكن "إنها خطوة مهمة، بالنظر إلى نهج إدارة ترامب، رغم أنها أقل ابتكارًا من العقوبات التي فرضتها الإدارة على المستوطنين العنيفين”.

وتابع: "الإعلان الأخير كان غير مسبوق ودليلًا حقيقيًّا

على وجود سياسة جديدة، كما إنه يعتبر أحد أعراض حاجة الإدارة إلى إعادة الانخراط (في المنطقة)".