يسرائيل هيوم: حماس تريد بناء نموذج حزب الله في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- تسود تقديرات في "إسرائيل" بأن لدى حركة "حماس" خطة لليوم التالي للحرب، تستند إلى قاعدة التحول إلى نموذج مماثل "لحزب الله" اللبنانية، وفق ما أوردته صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الأحد.

ونقلت الصحيفة عن مصادر "إسرائيلية"، قولها إن هذا "النموذج يعتمد على استمرار سيطرة حماس، لكن من وراء الكواليس، وذلك أسوة بالوضع في لبنان، إذ تعد حزب الله العنصر الأكثر تأثيرًا على مجريات الأمور، بَيد أنه لا يمكن الحديث عن كونها جزءًا من السلطة في بيروت".

بالاضافة إلى "قولها إن لدى حماس إدراكًا بأنها تفقد السيطرة، وأن هذا هو أحد الأسباب التي دفعتها لإبداء مرونة بشأن صفقة الأسرى خلال قمة باريس يوم الجمعة الماضي".

ورأت أن هذا هو السبب وراء موافقة "حماس" على فكرة تشكيل حكومة تكنوقراط عقب الحرب، واستعدادها لقبول تولي السلطة الفلسطينية مسؤولية إدارة قطاع غزة، ممثلة بحكومة تضم رئيس ووزراء ليسوا من المحسوبين على "حماس".

وذكرت الصحيفة أن "حماس تريد عمل نموذج حزب الله في غزة، وحين تفقد السيطرة العسكرية على القطاع، ستواصل البقاء كأكبر العناصر تأثيرًا من وراء الكواليس".

وكان القيادي في حركة "حماس"، موسى أبو مرزوق، ذكر قبل أيام“أن الحركة توافق على حكومة تكنوقراط بالقطاع”، الأمر الذي ينظر إليه مراقبون "إسرائيليون" على أنه "تسليم حماس بأنها ستخسر السيطرة المدنية على قطاع غزة جراء العمليات العسكرية التي ينفذها جيش الاحتلال"، بحسب الصحيفة.

ورأت أن "حماس" تريد على الأقل الحد الأدنى من السيطرة على غزة سياسيًّا، وبناء قدرة عسكرية من وراء الكواليس تمكنها من فرض نفوذها على أي كيان سيتولى إدارة القطاع.

وأشارت إلى أن هدف "حماس" من العمل خلف الكواليس هو إفساح المجال لبناء قوة عسكرية من جديد، بما يمكنها من تنفيذ انقلاب آخر، على غرار ما حدث عام 2007.

وكانت "إسرائيل" نفذت خطة فك الارتباط عن قطاع غزة عام 2005، إبان ولاية آريئيل شارون، وتولت السلطة الفلسطينية إدارة غزة، إلا أن حماس نفذت انقلابًا مسلحًا لم يخل من أعمال العنف، ونجحت في طرد السلطة والسيطرة على غزة.

وتمتلك الصحيفة قناعة بأن هدف قادة " حماس" هو ترك السلطة الفلسطينية تعود لإدارة غزة مرة أخرى، وإنقاذ ما تبقى من موارد الحركة في القطاع، ومن ثم توافق على عودة السلطة، على أمل أن تتمكن من السيطرة عليها، لحين بناء قدرات عسكرية جديدة.



