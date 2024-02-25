إسبانيا تؤكد عدم بيع أسلحة لإسرائيل ما دامت حربها على غزة مستمرة

(MENAFN
- Palestine News Network )
مدريد/PNN-أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أن بلاده لن تبيع أسلحة لإسرائيل ما دامت مستمرة في حربها على قطاع غزة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية، الجمعة.
وأشار ألباريس إلى أن إسبانيا لم تمنح أي ترخيص جديد لبيع الأسلحة لإسرائيل بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مضيفًا: "لن نبيع أسلحة لإسرائيل ما دام الوضع الحالي مستمرا".
وشدد على أن إسبانيا أعلنت عزمها توفير تمويل مالي بقيمة 3.5 ملايين يورو لمصلحة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
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