إسبانيا تؤكد عدم بيع أسلحة لإسرائيل ما دامت حربها على غزة مستمرة

MENAFN - Palestine News Network ) مدريد/PNN-أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أن بلاده لن تبيع أسلحة لإسرائيل ما دامت مستمرة في حربها على قطاع غزة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية، الجمعة.

وأشار ألباريس إلى أن إسبانيا لم تمنح أي ترخيص جديد لبيع الأسلحة لإسرائيل بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مضيفًا: "لن نبيع أسلحة لإسرائيل ما دام الوضع الحالي مستمرا".

وشدد على أن إسبانيا أعلنت عزمها توفير تمويل مالي بقيمة 3.5 ملايين يورو لمصلحة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".