حرمه الاحتلال من العلاج.. وفاة الفنان الفلسطيني التشكيلي فتحي غبن في غزة

MENAFN - Amman Net) توفي الفنان التشكيلي الفلسطيني، فتحي غبن، الأحد، في قطاع غزة عقب معاناة من مشاكل حادة في التنفس والرئتين وعدم سماح الاحتلال له بالسفر للعلاج في الخارج.

ونعى العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الفنان الفلسطيني الذي فارق الحياة متأثرا بمرضه بسبب نقص الأدوية والأكسجين في قطاع غزة جراء انهيار القطاع الطبي خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل للشهر الخامس على التوالي.

وشارك ناشطون على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أعمال غبن الذي عانى من النزوح عقب هدم الاحتلال منزله فضلا عن آلام مرضه.

ونعت أم حسام غبن، زوجها الراحل بكلمات مؤثرة، متحدثة عن معاناة زوجها جراء الغازات السامة وأدخنة الحرائق إثر القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وقالت في حديثها لـ"التلفزيون العربي"، إن زوجها "لم يكن يعبر عن معاناته لكنه تأثر بشدة من القصف الإسرائيلي والأوبئة بسبب المرض بصدره".

ولليوم الـ142 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.



ويعاني أهالي قطاع غزة من كارثة إنسانية غير مسبوقة، في ظل تواصل العدوان والقصف العشوائي العنيف، وسط نزوح أكثر من 1.8 مليون نسمة داخليا إلى المخيمات غير المجهزة بالقدر الكافي ومراكز الإيواء.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى أكثر من 29 ألف شهيد، وعدد الجرحى إلى نحو 70 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.