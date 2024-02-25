الصفدي: مستمرون بالضغط لإدخال المساعدات بشكل كافٍ إلى غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الأحد، إن الأردن مستمر بالعمل على الضغط لإدخال المساعدات بشكل كاف الى غزة.



وحذر الصفدي، خلال تصريحات مشتركة مع نظيرته نائب رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية البلغارية ماريا غابرييل، من تداعيات استمرار الحرب على غزة، واتساع رقعة الصراع الى المنطقة برمتها.



وأضاف الصفدي، نطلب من المجتمع الدولي ان يكون هناك تحرك فوري لإنهاء الحرب .

