الصفدي: مستمرون بالضغط لإدخال المساعدات بشكل كافٍ إلى غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الأحد، إن الأردن مستمر بالعمل على الضغط لإدخال المساعدات بشكل كاف الى غزة.
وحذر الصفدي، خلال تصريحات مشتركة مع نظيرته نائب رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية البلغارية ماريا غابرييل، من تداعيات استمرار الحرب على غزة، واتساع رقعة الصراع الى المنطقة برمتها.
وأضاف الصفدي، نطلب من المجتمع الدولي ان يكون هناك تحرك فوري لإنهاء الحرب .
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