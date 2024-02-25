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الأردنية بالمركز 498 عالمياً بين افضل 500 جامعة على تصنيف كيو إس لعام 2024

2/25/2024 7:08:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حلّت الجامعة الأردنية في المرتبة 498 عالمياً و 9 عربياً، ضمن أفضل 500 جامعة في العالم، حسب آخر تصنيف لـمنظمة " كيو إس" للجامعات العالمية للعام 2024.
وانفردت الجامعة الأردنية بين الجامعات الأردنية، لتكون الوحيدة ضمن التصنيف العالمي ضمن الـ 500 جامعة الأولى.
وعربياً حلّت الأردنية في الترتيب 9، حيث تصدرت جامعة الملك عبد العزيز في السعودية لتكون الأولى عربياً و143 عالمياً، تلتها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن لتكون الثانية عربياً و 180 عالمياً، وجامعة الملك سعود الثالثة عربياً و 203 عالمياً، وحلت رابعاً بين الجامعات العربية جامعة خليفة و 230 عالمياً، ثم جامعة الأمارات العربية صنفت الخامس عربياً و 290 عالمياً.
وجاءت الجامعة الأمريكية في الشارقة بالترتيب السادس عربياً و346 عالمياً، ثم جامعة القاهرة السابعة عربياً و 371 عالمياً، وحلّت جامعة الشارقة الثامنة عربياً و465 عالمياً، وتاسعاً جاءت الجامعة الأردنية و 498 عالمياً، وفي الترتيب العاشر عربياً حلّت جامعة عجمان و 551 عالمياً.

وشمل التصنيف العالمي 1500 جامعة حول العالم في 104 دول.
ويعتمد التصنيف على عدة معايير أهمها، قابلية التوظيف للطلبة، والاستدامة للخريجين، و أعضاء هيئة التدريس والموظفين الأكاديميين، والابحاث والدراسات .













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