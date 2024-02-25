سيارات لكزس وتويوتا الأعلى اعتمادية بين العلامات التجارية العالمية وفقًا لدراسة جي دي باور 2024

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - في إنجازٍ كبير يشهد للعلامتيْن بأعلى اعتمادية، حصدت كلٌ من لكزس وتويوتا مراكز أولى ضمن دراسة اعتمادية السيارات لعام 2024 الصادرة عن جي دي باور؛ الشركة الرائدة عالميًا في مجال آراء المستهلكين، والتي يجري ضمنها تقييم العلامات التجارية المرموقة للسيارات وفقًا لحفاظها على الاعتمادية بعد ثلاثة أعوام من تملّكها.



بخبرة تزيد عن 50 عامًا، تُجري جي دي باور سنويًا دراسة على السيارات، تكشف خلالها عن تأثّر اعتماديتها خلال الأعوام الثلاث الأولى للاستخدام، وذلك من خلال جمع استجابات آلاف المشترين والمستأجرين للسيارات حول الموضوعات المتعلقة بالجودة، واستبدال القطع، والتصميميْن الداخلي والخارجي، والمُشكلات التي تواجه السيارات خلال الفترة ذاتها؛ مما يُقدّم قراءات قيّمة ودقيقة حول اعتمادية السيارات على المدى البعيد، ويمكّن العملاء من اتخاذ قرارات شرائية مدروسة بناءً على التجارب الواقعية لسائقي السيارات.



وبناءً على استجابات أكثر من 30 ألف مشاركة ومشاركٍ في التقييم لهذا العام، حافظت لكزس على أعلى ترتيب في الاعتمادية ككُل للعام الثاني على التوالي بمجموع نقاط 135 (المشكلات لكل 100 سيارة)، في حين حصدت تويوتا موتور كوربوريشن أكبر عدد من الجوائز عن مختلف الفئات، وتصدّرت في ترتيبها فئة سوق الإنتاج الضخم بمجموع نقاط 147 (المشكلات لكل 100 سيارة).

وكان قد تأهّل عن علامتيْ لكزس وتويوتا لهذا العام 17 سيارة، من بينها سيارات لكزس إي إس، ولكزس آي إس، ولكزس إن إكس، ولكزس آر إكس، في حين شاركت تويوتا بمجموعة كبيرة من السيارات ضمّت سيارتيْها الشهيرتيْن تويوتا كامري وتويوتا كورولا.



تُعزّز نتائج هذه الدراسة مكانة لكزس وتويوتا بين الروّاد ضمن قطاع تجارة السيارات. ويُجسّد فوزهما بالمركزيْن الأول والثاني التزام العلامتيْن التجاريتيْن بتزويد العملاء بسيارات تصمد أمام تحدّي العمر وتحتفظ بقيمة عالية عند إعادة بيعها، فضلًا عن إمكانية الاعتماد على قوتها وجودتها العاليتيْن وأدائها الثابت بشهادة مقتنييها ومستخدميها.