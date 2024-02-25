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انطلاق أعمال منتدى تعزيز الاقتصاد الريفي

2/25/2024 7:08:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بدأت اليوم الأحد، أعمال منتدى تعزيز الاقتصاد الريفي، الذي تنظمه المؤسسة الأردنية لتطوير المشروعات الاقتصادية (جيدكو) عبر مشروع التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل، الممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) والحكومة الهولندية بمشاركة عربية وإقليمية ودولية.
ويركز المنتدى الذي يستمر حتى غدٍ الاثنين على محاور رئيسة تتعلق بالتنمية الريفية يتحدث فيها مندوبون عن الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، الاتحاد من أجل المتوسط، صندوق تنمية مشروعات الشباب (شراكة) في سلطنة عُمان، ومركز عجمان لريادة الأعمال، وصندوق قطر للتنمية، والصندوق السعودي للتنمية، ومنشآت السعودية، ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، والسفارة الهولندية، والصندوق الأردني للريادة، وبنك تنمية المدن والقرى، ووزارة البيئة، والبنك المركزي.
ويشارك في المنتدى مختصون من مؤسسة الإقراض الزراعي، مركز تطوير الأعمال، جمعية البنوك الأردنية، المركز الوطني للبحوث الزراعية، صندوق التنمية والتشغيل، وعدد من الوزارات .
وتناقش جلسات المنتدى في يومه الأول دور الشراكات الإقليمية والدولية في التنمية الريفية باعتبار ذلك محورا مفتوحاً بين الشركاء المحليين والدوليين، إضافة الى رؤى ريادة الأعمال في المجتمعات الريفية من حيث التكنولوجيا والابتكار، والوصول إلى التمويل.
وفي اليوم الثاني تناقش الجلسات النوع الاجتماعي ودور الشباب في التمكين الريفي، والاستثمار المستدام في الزراعة والتغير المناخي، وسبل الوصول لأمن غذائي مستدام، واستراتيجية التسويق والسياحة الزراعية.


وسيعرض المنتدى تصوراً متكاملاً لنهج السياسات الخاصة بالتنمية الريفية وتطويرها وربطها بأفضل الممارسات العالمية، والوصول إلى المعرفة وتبادل الخبرات والأفكار بين المشاركين بما فيهم الوزارات والمؤسسات الأردنية المعنية، والمؤسسات والجهات الإقليمية والدولية المانحة، ومؤسسات المجتمع المدني، والخبراء المحليون والدوليون، والبنك المركزي ومؤسسات التمويل.

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