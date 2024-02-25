انطلاق أعمال منتدى تعزيز الاقتصاد الريفي

وسيعرض المنتدى تصوراً متكاملاً لنهج السياسات الخاصة بالتنمية الريفية وتطويرها وربطها بأفضل الممارسات العالمية، والوصول إلى المعرفة وتبادل الخبرات والأفكار بين المشاركين بما فيهم الوزارات والمؤسسات الأردنية المعنية، والمؤسسات والجهات الإقليمية والدولية المانحة، ومؤسسات المجتمع المدني، والخبراء المحليون والدوليون، والبنك المركزي ومؤسسات التمويل.

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