ماذا يحدث لجسمك عند النوم على ظهرك؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - إذا كنت تفضل النوم على الظهر، فأعلم أنك تتمتع بصحة جيدة، لأن هذه الوضعية ثبت أنها تقدم مجموعة مذهلة من الفوائد على الصعيدين العضوي والنفسي.فوائد النوم على الظهر1- الحفاظ على العمود الفقرييعتبر النوم على الظهر أفضل وضعية لتقليل الضغط على العمود الفقري والوقاية من آلامه المزعجة عند الاستيقاظ، لأن الاستلقاء يحاكي الوقوف بشكل مستقيم.



وفي دراسة أجريت عام 2017، وجد الباحثون أن النوم على الظهر يحد من خطر الشعور بآلام العمود الفقري، بشرط إبقاء اليدين على جانبي الجسم أو وضعهما على الصدر.



2- تحسين التنفس

يلعب النوم على الظهر دورًا كبيرًا في تحسين عملية التنفس، لأن الحجاب الحاجز لا يتعرض لأي ضغط عند اتخاذ الجسم هذه الوضعية.



3- تعزيز الصحة النفسية

تحسُّن عملية التنفس بفضل النوم على الظهر له تأثيرات إيجابية على الصحة النفسية، حيث يساعد على تخفيف التقلبات المزاجية، لا سيما التوتر، عند الاستيقاظ صباحًا.

وأظهرت دراسة أجريت عام 2018 أن التنفس العميق يحفز المخ على إنتاج الميلاتونين، وهو هرمون يساهم في الشعور بالاسترخاء والحد من الأرق وتعزيز نشاط الجهاز العصبي السمبثاوي.



4- حماية البشرة

تصبح البشرة أقل عرضة لحب الشباب والتجاعيد عند النوم على الظهر، لأن هذه الوضعية تساهم في إبقاء الوجه بعيدًا عن غطاء الوسادة، الذي عادةً ما يكون مصنوعًا من أقمشة تهيج الجلد، مثل الحرير أو الساتان.



5- تقليل الانتفاخ

يساعد الاستلقاء على الظهر أثناء النوم على تقليل الانتفاخ حول العينين، لأن الوجه لا يتعرض للضغط عند اتخاذ هذه الوضعية، مما يمنع السوائل من التجمع به.



6- تخفيف التهاب الجيوب الأنفية

يساهم النوم على الظهر -مع رفع الرأس قليلًا بوضع وسادة أسفله- في تخفيف التهاب الجيوب الأنفية ومنع الممرات الهوائية بالأنف من الانسداد وتصريف المخاط العالق بها.



7- تخفيف أعراض ارتجاع المريء

لاحظ الباحثون في مراجعة لبعض الدراسات عام 2016 أن النوم على الظهر يساهم في تخفيف أعراض ارتجاع المريء، بشرط أن يكون الرأس مرفوعًا قليلًا.



8- محاربة الصداع التوتري

يمنع النوم على الظهر استثارة أعراض الصداع التوتري، مثل الألم في أحد جانبي الرأس وحساسية الضوء وتصلب العنق والرؤية الضبابية، لأن هذه الوضعية تزيل الضغط عن الرقبة والعمود الفقري.

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