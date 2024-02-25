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بورصة عمان تغلق تداولاتها على 3 ملايين دينار

2/25/2024 7:08:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أغلقت بورصة عمان، اليوم الأحد، على تداول نحو 2.5 مليون سهم، موزعة على 1961 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 3 ملايين دينار.


وارتفع مؤشر البورصة عند النقطة 2465، بنسبة 0.02 % مقارنة مع إغلاق الجِلسة السابقة.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 32 شركة أظهرت انخفاضًا في أسعار أسهمها، في حين ارتفعت أسعار أسهم 28 شركة، واستقرت أسعار أسهم 32 شركة أخرى.


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