شهيد وإصابة خطيرة في قصف إسرائيلي للقرارة

شهيد وإصابة خطيرة في قصف إسرائيلي للقرارة
التاريخ
2/25/2024 7:08:19 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ارتقى شهيد واصيب آخر بشكل خطير في قصف إسرائيلي استهدف مواطنين فلسطينيين ببلدة القرارة شمال خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وفي وقت سابق، قال مراسل الجزيرة إن فرق الدفاع المدني والإسعاف انتشلت جثامين 8 شهداء، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على خان يونس.
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