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شهيد وإصابة خطيرة في قصف إسرائيلي للقرارة

2/25/2024 7:08:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتقى شهيد واصيب آخر بشكل خطير في قصف إسرائيلي استهدف مواطنين فلسطينيين ببلدة القرارة شمال خان يونس جنوبي قطاع غزة.


وفي وقت سابق، قال مراسل الجزيرة إن فرق الدفاع المدني والإسعاف انتشلت جثامين 8 شهداء، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على خان يونس.

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