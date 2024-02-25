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محمد صلاح يدخل عالم التمثيل

2/25/2024 7:08:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت صحيفة ذا صن البريطانية إن اللاعب محمد صلاح دخل عالم التمثيل في خطوة مفاجئة لم يتم الكشف عن تفاصيلها.
ذكرت الصحيفة أن نجم ليفربول بعد أبدع في الدوري الإنجليزي، اتجه إلى مجال آخر بعيداً عن كرة القدم وهو التمثيل.
وقالت: "محمد صلاح شوهد أثناء تصوير مشروع غير معروف تفاصيله في مدينة مانشستر".
وأوضحت: "ظهر الدولي المصري أثناء خروجه من سيارة أجرة خلال المشهد التمثيلي، ثم استقبله اثنين من حراس الأمن".
وأضافت: "خرج صلاح بإطلالة غير رسمية أثناء التصوير، وتجاوز حراس الأمن الأقوياء صوب حانة ذا غوريلا".
وأشارت إلى أن لاعب "الريدز" سبق له القيام ببعض الأعمال التمثيلية حيث أظهر مهاراته في عدد من إعلانات شركة بيبسي إلى جانب زملائه النجوم، ليونيل ميسي وجاك غريليش وبول بوغبا ضمن مجموعة من الأسماء الكبيرة التي ظهرت في إعلانات شركة المشروبات الغازية.

ملاعب

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