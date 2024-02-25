النعيمات يكشف حقيقة انتقاله لباير ليفركوزن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف النجم الأردني، لاعب نادي الأهلي القطري، يزن النعيمات، حقيقة تلقيه لعرض من باير ليفركوزن الألماني.وربطت أنباء بين النجم النعيمات والنادي الألماني، بعد المستوى المميز الذي قدمه خلال بطولة كأس آسيا الأخيرة، التي احتل فيها المنتخب الأردني الوصافة.وقال النعيمات في تصريحات لقنوات الكأس القطرية: "لا يوجد أي شيء رسمي، كامل تركيزي منصب مع الأهلي، وهناك شخص صمم صورة ربطتني بالنادي الألماني".



وحول الإصابة التي تعرض لها خلال المباراة التي جمعت الأهلي والغرافة وغادر على إثرها الملعب، أوضح: "الإصابة كانت في الرأس، وطلب مني طبيب النادي المغادرة، وبصراحة لا أتذكر ما جرى بالضبط بسبب فقداني الوعي لمدة 10 إلى 15 ثانية".



وأتم:" لم أكن أرغب بترك المباراة، لكن الطبيب أخبرني بضرورة المغادرة، وبحمد الله تمكن الفريق من الفوز".

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