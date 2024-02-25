مصر.. إنقاذ 4 أشخاص في حادث غرق مركب يحمل عمالا بنهر النيل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تمكن رجال الإنقاذ النهري في محافظة الجيزة بمصر، من إنقاذ 4 أشخاص، في حادث غرق مركب تحمل عدد من العمال، بنهر النيل، في قرية نكلا بمنشاة القناطر.وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بقرية نكلا في منشاة القناطر، بغرق مركب في نهر النيل، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالاستعانة برجال الإنقاذ النهري، تبين أنه أثناء استقلال عدد من العمال مركب صغير لعبور نهر النيل، تعرض المركب للغرق.



وفور وصول رجال الإنقاذ لمكان البلاغ، تمكنوا من إنقاذ 4 أشخاص، وجاري البحث عن آخرين مفقودين.



وكشف مصدر أمني في وقت سابق من اليوم عن حصيلة مبدئية لغرق المركب، وقال: إنه تم انتشال جثتين حتى الآن من المفقودين تحت الماء في ظل صعوبة عمليات المسح والتمشيط بسبب سرعة التيار".



وشهدت قرية نكلا التابعة لمركز شرطة منشأة القناطر في الجيزة، غرق مركب محمل بعمال شركة مقاولات.



وكشف مصدر أمني مسؤول عن تفاصيل جديدة في حادث غرق المركب قائلا "إن مركب صيد صغير يستخدم كمعدية كان يقل 13 عاملا، حدث به عطل مفاجئ وغرق بنهر النيل بمنطقة عزبة ربيع بقرية نكلا".



روسيا اليوم