بيريز يرفض 130 مليون يورو لبيع فينيسيوس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت وسائل إعلام إسبانية عن أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز يرفض التخلي عن النجم فينيسيوس جونيور في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
قالت صحيفة ديفينسا سنترال إنه مع اقتراب "الملكي" من حسم صفقة التعاقد مع النجم كيليان مبابي، تردد أن مانشستر يونايتد يسعى لضم الدولي البرازيلي.
وذكرت: "النادي الإنجليزي مستعد لدفع 130 مليون يورو نظير كسب خدمات فينيسيوس جونيور عقب نهاية الموسم الحالي".
وأشارت إلى أن رئيس الريال فلورنتينو بيريز لن ينظر إلى العرض، ولا يفكر على الإطلاق في الاستغناء عن أحد أبرز نجوم الفريق.
وأوضحت: "يعد فيني من اللاعبين الذين لا يمكن المساس بهم في ريال مدريد مثلما هو الأمر بالنسبة إلى جود بيلينغهام".
ملاعب
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