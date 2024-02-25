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بيريز يرفض 130 مليون يورو لبيع فينيسيوس

2/25/2024 7:08:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت وسائل إعلام إسبانية عن أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز يرفض التخلي عن النجم فينيسيوس جونيور في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
قالت صحيفة ديفينسا سنترال إنه مع اقتراب "الملكي" من حسم صفقة التعاقد مع النجم كيليان مبابي، تردد أن مانشستر يونايتد يسعى لضم الدولي البرازيلي.
وذكرت: "النادي الإنجليزي مستعد لدفع 130 مليون يورو نظير كسب خدمات فينيسيوس جونيور عقب نهاية الموسم الحالي".
وأشارت إلى أن رئيس الريال فلورنتينو بيريز لن ينظر إلى العرض، ولا يفكر على الإطلاق في الاستغناء عن أحد أبرز نجوم الفريق.
وأوضحت: "يعد فيني من اللاعبين الذين لا يمكن المساس بهم في ريال مدريد مثلما هو الأمر بالنسبة إلى جود بيلينغهام".

ملاعب

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