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رسمياً.. جوجل تغلق هذه الخدمة في حزيران المقبل

2/25/2024 6:11:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت شركة "جوجل" الأمريكية إغلاقها رسمياً، خدمة مدفوعات رقمية خاصة بها يوم 4 حزيران المقبل.


وأوضحت "جوجل" في بيان رسمي، أن خدمة "جوجل باي" التي تم إبدالها بخدمة "جوجل واليت" ستتوقف عن العمل تماماً في الولايات المتحدة وبعض البلدان بحلول حزيران المقبل.
وكانت "جوجل" قد أبدلت الخدمة في معظم بلدان العالم بـ"جوجل واليت" (محفظة جوجل)، ولكنها كانت لا تزال تعمل في عدد دول من بينها الولايات المتحدة.


وأشارت جوجل إلى أن "جوجل باي" ستكون متاحة فقط في "سنغافورة والهند"؛ بسبب ما وصفته بـ"الاحتياجات الفريدة لهذه الدول" إلى الخدمة.


وأرجعت "جوجل" قرار إيقاف "جوجل باي" إلى رغبتها في تبسيط تطبيقات الدفع الرقمي الخاصة بها.


وقالت الشركة إن "جوجل واليت" ستحل الآن محل "جوجل باي"، وهي تمتلك عدد مستخدمين أكبر بـ5 أضعاف تقريباً في 180 دولة.


ويمكن من خلال هذه الخدمة التعامل مع أكثر من مجرد عمليات الدفع، فبالإضافة إلى بطاقات الائتمان والخصم، فإنه يقوم بتخزين بطاقات النقل ومعرفات الدولة ورخص القيادة ومفاتيح السيارة الافتراضية والمزيد.

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