خبراء المتفجرات الروس يتدربون معصوبي الأعين على تفكيك الألغام الأوكرانية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يتدرب عناصر قوات الهندسة العسكرية بالجيش الروسي، الذين يقومون بمهام قتالية في منطقة العملية العسكرية الخاصة، على إزالة القذائف والألغام والمتفجرات الأوكرانية وهم معصوبي الأعين.
أعلن ذلك نائب رئيس مركز تدريب قوات الهندسة العسكرية بالجيش الروسي المقدم دميتري يازمير، وقال: "فترة التدريب قصيرة، ونحن نرغب بتنفيذ التدريب بدقة وسرعة. وحتى يفهم الشخص في النهار ما ينتظره في الليل، نقوم بتغطية عينيه حتى يتمكن من التعرف على اللغم وكيفية التعامل معه فقط عن طريق اللمس".
ووفقا للضابط، هذا النوع من التدريب، سيسمح بتعليم عناصر الهندسة كيفية زرع الألغام ليلا لمنع العدو من الهجوم.
وأضاف يازمير: "هناك مهمة محددة أمام عنصر الهندسة العسكرية – يجب عليه أن يتقن نشر الألغام في الليل والنهار وفي مختلف الأحوال الجوية والظروف المناخية، وتحت إطلاق النار المستمر من جانب العدو، وخلال هجوم العدو. ويجب أن تبقى مفاجأة بالنسبة للعدو، عندما تبدأ المعدات والأفراد في الانفجار".
وأشار المقدم إلى أن مركز التدريب يقوم بتدريب العسكريين في 18 من الاختصاصات المختلفة، بما في ذلك على قيادة ماكينات تحريك التربة، وآلات التطهير، والحفارات، والرافعات، وما إلى ذلك.
RT
MENAFN25022024000208011052ID1107896618
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.