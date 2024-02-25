خبراء المتفجرات الروس يتدربون معصوبي الأعين على تفكيك الألغام الأوكرانية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يتدرب عناصر قوات الهندسة العسكرية بالجيش الروسي، الذين يقومون بمهام قتالية في منطقة العملية العسكرية الخاصة، على إزالة القذائف والألغام والمتفجرات الأوكرانية وهم معصوبي الأعين.



أعلن ذلك نائب رئيس مركز تدريب قوات الهندسة العسكرية بالجيش الروسي المقدم دميتري يازمير، وقال: "فترة التدريب قصيرة، ونحن نرغب بتنفيذ التدريب بدقة وسرعة. وحتى يفهم الشخص في النهار ما ينتظره في الليل، نقوم بتغطية عينيه حتى يتمكن من التعرف على اللغم وكيفية التعامل معه فقط عن طريق اللمس".

ووفقا للضابط، هذا النوع من التدريب، سيسمح بتعليم عناصر الهندسة كيفية زرع الألغام ليلا لمنع العدو من الهجوم.



وأضاف يازمير: "هناك مهمة محددة أمام عنصر الهندسة العسكرية – يجب عليه أن يتقن نشر الألغام في الليل والنهار وفي مختلف الأحوال الجوية والظروف المناخية، وتحت إطلاق النار المستمر من جانب العدو، وخلال هجوم العدو. ويجب أن تبقى مفاجأة بالنسبة للعدو، عندما تبدأ المعدات والأفراد في الانفجار".



وأشار المقدم إلى أن مركز التدريب يقوم بتدريب العسكريين في 18 من الاختصاصات المختلفة، بما في ذلك على قيادة ماكينات تحريك التربة، وآلات التطهير، والحفارات، والرافعات، وما إلى ذلك.

RT