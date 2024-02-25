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جيش الاحتلال: مقتل جندي من لواء غيفعاتي في معارك غزة

2/25/2024 6:11:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي من لواء غيفعاتي في معارك جنوب قطاع غزة، ليصل عدد القتلى منذ الهجوم البري إلى 240.
وصباح اليوم الأحد أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة 3 بينهم ضابط في معارك جنوبي قطاع غزة.














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