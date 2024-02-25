جيش الاحتلال: مقتل جندي من لواء غيفعاتي في معارك غزة
التاريخ
2/25/2024 6:11:36 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي من لواء غيفعاتي في معارك جنوب قطاع غزة، ليصل عدد القتلى منذ الهجوم البري إلى 240.
وصباح اليوم الأحد أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة 3 بينهم ضابط في معارك جنوبي قطاع غزة.
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