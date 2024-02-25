ايران تدين الهجمات الأميركية البريطانية على اليمن

ايران تدين الهجمات الأميركية البريطانية على اليمن
التاريخ
2/25/2024 6:11:36 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
دانت وزارة الخارجية الإيرانية الهجمات الأميركية البريطانية على اليمن، ووصفتها بأنها مغامرة خارج القوانين الدولية وانتهاك صريح لسيادة اليمن.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في بيان أن بريطانيا والولايات المتحدة تعملان على تشديد الأزمة والصراع في المنطقة وتوسيع دائرة الحرب.
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