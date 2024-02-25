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ايران تدين الهجمات الأميركية البريطانية على اليمن

2/25/2024 6:11:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دانت وزارة الخارجية الإيرانية الهجمات الأميركية البريطانية على اليمن، ووصفتها بأنها مغامرة خارج القوانين الدولية وانتهاك صريح لسيادة اليمن.


وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في بيان أن بريطانيا والولايات المتحدة تعملان على تشديد الأزمة والصراع في المنطقة وتوسيع دائرة الحرب.


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