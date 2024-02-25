قناة فلسطينية: الاشتباكات بحي الزيتون من أعنف المعارك في القطاع

قناة فلسطينية: الاشتباكات بحي الزيتون من أعنف المعارك في القطاع
التاريخ
2/25/2024 6:11:36 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت قناة الأقصى الفضائية إن "الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي في حي الزيتون شرق مدينة غزة، تعد من الأعنف منذ الحرب البرية على القطاع".
واعترف جيش الاحتلال بمقتل قائد سرية برتبة رائد في كتيبة شاكيد التابعة للواء غيفعاتي بالإضافة لمقتل جنديين وإصابة 3 آخرين خلال القتال في حي الزيتون شمال قطاع غزة.
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