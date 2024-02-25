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قناة فلسطينية: الاشتباكات بحي الزيتون من أعنف المعارك في القطاع

2/25/2024 6:11:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت قناة الأقصى الفضائية إن "الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي في حي الزيتون شرق مدينة غزة، تعد من الأعنف منذ الحرب البرية على القطاع".


واعترف جيش الاحتلال بمقتل قائد سرية برتبة رائد في كتيبة شاكيد التابعة للواء غيفعاتي بالإضافة لمقتل جنديين وإصابة 3 آخرين خلال القتال في حي الزيتون شمال قطاع غزة.


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