لوكاشينكو: إذا استمر الغرب بمساعدة أوكرانيا على هذا المنوال فستكون أيامها معدودة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إنه إذا استمر الغرب في مساعدة أوكرانيا، كما يفعل الآن، فإن أيام استمرار هذه الدولة ستصبح معدودة، والجيش الأوكراني يدرك ذلك جيدا.



وأضاف: "إذا استمر الغرب في مساعدة أوكرانيا على نفس المنوال الحالي، فإن أيام أوكرانيا باتت معدودة. يجب على فولوديا زيلينسكي أن يحفظ ذلك عن ظهر قلب تماما".

وشدد لوكاشينكو، على أن "الجيش الأوكراني يدرك ذلك جيدا. وأنا أعلم على وجه اليقين أن الجيش الأوكراني يفهم هذا الأمر جيدا".



ويرى الرئيس البيلاروسي أن روسيا انتقلت إلى نهج الحل السلمي للوضع في أوكرانيا، ولدى أوكرانيا نفسها أسباب كثيرة للموافقة على المفاوضات.

RT