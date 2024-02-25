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البنطال الجيرسي نجم موضة ربيع 2024

2/25/2024 6:11:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يمثل البنطال الجيرسي نجم الموضة النسائية في ربيع وصيف 2024 ليمنح المرأة إطلالة مريحة تغلفها الأناقة.
راحة وأناقة
وأوضحت مجلة“Instyle” أن البنطال الجيرسي يمتاز براحة الارتداء، بفضل خامة الجيرسي المطاطة ورباط الوسط والأرجل الواسعة.


كما يمتاز البنطال الجيرسي بمظهر أنيق بفضل قصته ذات الوسط العالي والأرجل ذات القصة المستقيمة.

تنوع إمكانيات التنسيق
وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن البنطال الجيرسي يمتاز أيضاً بتنوع إمكانيات تنسيقه، حيث يمكن الحصول على إطلالة كاجوال من خلال تنسيقه مع تيشيرت وحذاء رياضي.


كما يمكن الحصول على إطلالة أنيقة من خلال تنسيق البنطال الجيرسي مع بلوزة وبليزر وحذاء لوفر.

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