صفارات الإنذار تدوي في مناطق عدة بالجليل الأعلى

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت مراسلة الجزيرة إن صفارات الإنذار تدوي في مناطق عدة بالجليل الأعلى للاشتباه في تسلل مسيّرة من جنوب لبنان.
وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمرة على قطاع غزة تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تبادلا لإطلاق النار بين حزب الله وفصائل فلسطينية من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى أدى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.
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