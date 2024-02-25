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صفارات الإنذار تدوي في مناطق عدة بالجليل الأعلى

2/25/2024 6:11:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت مراسلة الجزيرة إن صفارات الإنذار تدوي في مناطق عدة بالجليل الأعلى للاشتباه في تسلل مسيّرة من جنوب لبنان.


وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمرة على قطاع غزة تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تبادلا لإطلاق النار بين حزب الله وفصائل فلسطينية من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى أدى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.


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