هانغبي: حرب غزة لن تتوقّف حتى مع تحرير الأسرى

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- قال رئيس هيئة الأمن القومي الإسرائيلي، تسحي هانغبي، إن الحرب على قطاع غزة لن تتوقّف حتى مع إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين. وفق قناة "الأخبار 12" العبرية.

هانغبي تطرّق في حديثه مع القناة إلى مفاوضات صفقة الأسرى، وللحرب في الشمال، وللعملية المرتقبة في رفح، وأوضح أن موقف الحكومة الإسرائيلية "ينصّ على أنه لا يوجد أيّ وضع ستؤدي فيه الصفقة إلى نهاية الحرب".

ولفت إلى أن المطالب الإسرائيلية تنصّ على إطلاق سراح كلّ الأسرى، وقبل ذلك إطلاق سراح كل النساء فورًا، وعدم نهاية الحرب عقب الانتهاء من تنفيذ الصفقة.

وبيَّن أن لدى إسرائيل ثقة في أن الجيش سينفّذ قرار المستوى السياسي، حين يصدر، وسيبدأ العملية العسكرية في رفح، متعهدًا بتدمير كتائب حركة حماس هناك وفي كل مكان آخر.

أزمة واشنطن

ونقلت عنه القناة، أن الخلافات بين أمريكا وإسرائيل ليست كبيرة، وأن الصداقة بينهما ليست محلّ خلاف.

وفيما يتعلّق بالمشكلة الناجمة عن الطرح الأمريكي بشأن الدولة الفلسطينية، فقد تهكّم هانغبي وقال إن "المتهم الرئيسي بعدم وجود دولة فلسطينية هو نتنياهو".

وعلَّل ذلك بأن رئيس وزراء إسرائيل "يقول إننا لا نريد السيطرة على الفلسطينيين، لذا فإن إدارة شؤونهم ينبغي أن تُنقَل إليهم، لن نسمح إطلاقًا بسيادة غير إسرائيلية على الضفة الغربية، أرى الكثير من المقالات التي تتهم نتنياهو بعدم وجود دولة فلسطينية، أعتقد أنه (نتنياهو) سعيد بهذا الاتهام".

ونفى أن تكون إسرائيل مستعدة للدخول في مسيرة تطبيع بالمنطقة مقابل السماح بإعلان دولة فلسطينية، على الرغم من الرغبة الأمريكية والإقليمية في هذه المسيرة، وقال: "إسرائيل لن تسمح إطلاقًا بسيادة أجنبية على الضفة، إن غياب التسوية السياسية ليس بسبب إسرائيل"، على حدّ زعمه.

التفرغ للبنان

وفيما يتعلق بالتصعيد بين إسرائيل وحزب الله، ذكر هانغبي أن الجيش الإسرائيلي يقتل يوميًا عناصر من الحزب اللبناني؛ لكي تفهم أي ثمن يمكن أن تدفعه مقابل عملياتها ضد إسرائيل، مضيفًا: "أعتقد أن حزب الله بدأ يفهم طبيعة الثمن، وإسرائيل لن تسمح لــ(قوة الرضوان) بالعودة للوضع السائد قبل الحرب".

وتوقّع ألا يتوقف التصعيد في الشمال قريبًا، وأن يستمر أشهرا طويلة، مضيفًا أنه حين تحقق إسرائيل أهدافها في القطاع "ستتفرّغ للشأن اللبناني"، مشيرًا إلى أنه من مؤيدي عدم القتال على جبهتين بالتزامن.

وتابع أن إسرائيل ستعيد السكان النازحين من المستوطنات الشمالية حين لا تتواجد "قوة الرضوان" على حدود جنوب لبنان، وأنها ستُبعِد تلك القوات سواء بالسياسة أو الدبلوماسية أو الخيار العسكري.

وأضاف رئيس هيئة الأمن القومي الإسرائيلي، تسحي هانغبي، أنه في حال فشلت كل السبل الأخرى ستضطرّ إسرائيل لتحقيق هذا الهدف بالقوة العسكرية.