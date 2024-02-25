مصادر مصرية مطلعة تكشف الخطوة التالية بعد اجتماعات باريس بشأن غزة

MENAFN - Palestine News Network ) القاهرة/PNN- كشفت مصادر مصرية مطلعة، اليوم الأحد، أن "المباحثات المرتقبة في قطر بشأن غزة تأتي استكمالا لاجتماعات باريس الأخيرة، على أن تستكمل أيضا باجتماع لاحق في مصر".

يأتي ذلك، عقب إعلان وسائل إعلام إسرائيلية عن توصل أطراف المباحثات في قمة باريس إلى الخطوط العريضة التي ستسهم في تعجيل عقد اتفاق تهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في قطاع غزة.

وبينما قررت إسرائيل إرسال وفدها إلى قطر خلال الأيام المقبلة لمواصلة المفاوضات حول اتفاق إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، قالت المصادر المصرية المطلعة إنه "سيتم استئناف المفاوضات باجتماعات على مستوى المختصين في الدوحة ثم القاهرة"، مضيفة أن "المشاركين في المباحثات هم إسرائيل والولايات المتحدة وقطر ومصر ووفد من حركة حماس".

وأضافت المصادر أن "مباحثات الدوحة تأتي استكمالا لاجتماع باريس الأخير، وأن المباحثات في الدوحة والقاهرة تهدف للتوصل لاتفاق بشأن التهدئة وتبادل الأسرى والمحتجزين".

ودخلت الحرب في قطاع غزة الأحد يومها الـ142، حيث سجلت محادثات باريس اختراقا إيجابيا بمسار التوصل إلى صفقة جديدة بين حماس وإسرائيل، على وقع استمرار القصف الذي ينذر بكارثة إنسانية.