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وزير الطاقة القطري: اكتشاف كميات ضخمة من الغاز في حقل الشمال

2/25/2024 6:10:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد بن شريدة الكعبي، اليوم الأحد، عن اكتشاف جديد للغاز الطبيعي في حقل الشمال الغربي تقدر بحوالي 240 تريليون قدم مكعبة.
وأوضح الوزير، أن ذلك يرفع احتياطي الغاز في قطر من 1760 إلى ألفي تريليون قدم مكعبة، وكميات المكثفات من 70 إلى 80 مليار برميل، فضلا عن كميات كبيرة من الغاز البترولي المسال والإيثان وغاز الهيليوم.
وأضاف الكعبي، أن ذلك سيعني الشروع بتطوير مشروع جديد لإنتاج الغاز الطبيعي المسال من القطاع الغربي لحقل الشمال بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي 16 مليون طن سنويا، مما سيرفع إنتاج القطر من الغاز إلى 142 مليون طن قبل نهاية العقد الحالي، بزيادة بنسبة 85 % مقارنة بالمستويات الحالية.
وقال الكعبي إنه مع اكتمال المشروع، سيتجاوز معدل إنتاج قطر الإجمالي من المواد الهيدروكربونية مستوى 7.25 مليون برميل نفط مكافئ يوميا.
وأكد أن قطر للطاقة ستبدأ على الفور في تنفيذ الأعمال الهندسية الأساسية اللازمة لضمان تحقيق التقدم المخطط له وفق البرنامج الزمني المعتمد للمشروع الجديد والذي أشار إلى أنه ستتم تسميته مشروع حقل الشمال الغربي.













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