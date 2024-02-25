وزير الطاقة القطري: اكتشاف كميات ضخمة من الغاز في حقل الشمال

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد بن شريدة الكعبي، اليوم الأحد، عن اكتشاف جديد للغاز الطبيعي في حقل الشمال الغربي تقدر بحوالي 240 تريليون قدم مكعبة.
وأوضح الوزير، أن ذلك يرفع احتياطي الغاز في قطر من 1760 إلى ألفي تريليون قدم مكعبة، وكميات المكثفات من 70 إلى 80 مليار برميل، فضلا عن كميات كبيرة من الغاز البترولي المسال والإيثان وغاز الهيليوم.
وأضاف الكعبي، أن ذلك سيعني الشروع بتطوير مشروع جديد لإنتاج الغاز الطبيعي المسال من القطاع الغربي لحقل الشمال بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي 16 مليون طن سنويا، مما سيرفع إنتاج القطر من الغاز إلى 142 مليون طن قبل نهاية العقد الحالي، بزيادة بنسبة 85 % مقارنة بالمستويات الحالية.
وقال الكعبي إنه مع اكتمال المشروع، سيتجاوز معدل إنتاج قطر الإجمالي من المواد الهيدروكربونية مستوى 7.25 مليون برميل نفط مكافئ يوميا.
وأكد أن قطر للطاقة ستبدأ على الفور في تنفيذ الأعمال الهندسية الأساسية اللازمة لضمان تحقيق التقدم المخطط له وفق البرنامج الزمني المعتمد للمشروع الجديد والذي أشار إلى أنه ستتم تسميته مشروع حقل الشمال الغربي.
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