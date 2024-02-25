تتويج الفائزين بسباق جنانة للمحامل الشراعية في مهرجان الظفرة البحري



توج المحمل "زلزال"، لمالكه والنوخذة عبدالله مروان عبدالله المرزوقي، بلقب سباق جنانة للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، "أمس السبت"، ضمن فعاليات الدورة الـ 15 من مهرجان الظفرة البحري الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وتجرى منافساته على مياه شاطئ المغيرة بمنطقة الظفرة، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، ويختتم المهرجان الذي يشهد العديد من الأنشطة والفعاليات التراثية والرياضية، ومنها التراث البحري، اليوم الأحد.

وجاء في المركز الثاني المحمل "بوظبي" لمالكه أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية، بقيادة النوخذة أحمد إسماعيل المرزوقي، فيما حل في المركز الثالث المحمل "يوف" لمالكه زايد طارق سالم سعيد الحوسني بقيادة النوخذة سلطان محمد المرزوقي.

وتوج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، والكابتن سيف المهيري مدير عام أبوظبي البحرية، وعبيد المزروعي عضو اللجنة المنظمة للمهرجان، وماجد عتيق المهيري مدير إدارة الرياضات البحرية بنادي أبوظبي للرياضات البحرية، ويونس فتح علي الخاجة عضو مجلس إدارة بنك المارية المحلي.

وانطلق السباق، من جزيرة جنانة لمسافة 7 أميال بحرية باتجاه خط النهاية على شاطئ المغيرة، بمشاركة أكثر من 55 محملاً، ويعد آخر السباقات التراثية في المهرجان.

وأشاد خليفة الرميثي رئيس قسم السباقات التراثية في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بدعم القيادة الرشيدة للجهود الرامية للحفاظ على التراث الإماراتي عامة، والتراث البحري على وجه الخصوص، وثمن رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، لمهرجان الظفرة البحري، ودعم سموه للسباقات التراثية البحرية في كل المهرجانات والمناسبات.

وقال : قدم البحارة الشباب خلال سباق جنانة للمحامل الشراعية عرضاً مميزا لفن إبحار هذه الفئة من المحامل، بحماس كبير ورغبة في الوصول أولاً إلى خط النهاية، مما منح السباق إثارة كبيرة في كل مراحله، والذي تابعته الجماهير من على شاطئ المغيرة.

وأضاف : مهرجان الظفرة البحري شكل منصة لتقديم التراث الإماراتي الأصيل بكل تفاصيله إلى المتابعين، ومنها السباقات التراثية البحرية، التي حظيت باهتمام كبير عند وضع برنامج وأنشطة المهرجان، وكذلك من خلال المتابعة التي حازتها من قبل جمهور الحدث.

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