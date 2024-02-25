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أرتيتا يشيد بشخصية أرسنال بعد فوز ساحق على نيوكاسل

2/25/2024 6:00:19 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أشاد ميكل أرتيتا مدرب أرسنال بالقدرات الذهنية للاعبي فريقه اللندني الذين حققوا انتفاضة هائلة بعد هزيمتهم في الوقت القاتل أمام بورتو البرتغالي عندما سحقوا نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الليلة الماضية.
وهز أرسنال شباك نيوكاسل مرتين في كل شوط ليفوز على ضيفه 4-1 محققا بذلك فوزه السادس تواليا في الدوري، وهو رقم قياسي، في مسيرة متميزة اهتزت فيها شباكه ثلاث مرات مقابل إحرازه 25 هدفا.

وبهذا الفوز يواصل أرسنال صاحب المركز الثالث الضغط على فريقي المقدمة ليفربول ومانشستر سيتي.

وقال أرتيتا للصحفيين "أعتقد أننا قدمنا أداء كبيرا.‭ ‬كل التقدير للاعبين الذين حصلوا على يومين ونصف فقط للاستعداد للمباراة."

وأشار المدرب الإسباني إلى أن فريقه تميز في كل شيء طوال المباراة من خلال "أسلوبنا في تنفيذ كل شيء والقوة والالتزام والتصميم والهجوم والأقدام في كل شيء كنا نقوم به مع الكرة.
"لقد أدى اللاعبون بشجاعة كبيرة وحصدوا ثمار ذلك."

وقال مدرب أرسنال إنه شعر بسعادة كبيرة بسبب ردة فعل فريقه على وجه الخصوص.

وقال عن ذلك "أظهرنا قوة رغبتنا في تحقيق ذلك.. كان بوسعي رؤية استعدادنا للمباراة منذ اللحظة التي كنا فيها في بورتو.

"في الرياضة الأشياء تحدث لسبب وعليك التعلم من ذلك. علينا أن نفهم سبب حدوث ذلك من أجل التحسن."

وأردف أرتيتا قوله "كان بوسعنا تسجيل المزيد من الأهداف اليوم.. علينا الاستمرار في القيام بهذا والاستمرار في التطور والتحسن."

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