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مقتل 4 أشخاص في انفجار بمصنع للألعاب النارية في الهند

2/25/2024 6:00:19 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ذكرت الشرطة الهندية أن أربعة أشخاص على الأقل، لقوا حتفهم في انفجار بمصنع للألعاب النارية في منطقة "كوشامبي" بولاية "أوتار براديش".

وأضافت الشرطة أن الانفجار وقع حوالي الساعة 12 ظهر اليوم، في قرية "ماهيفا" بمنطقة مركز شرطة "كوخراج" وسمع دويه على بعد عدة كيلومترات، من المصنع، حسب وكالة "برس تراست أوف إنديا" الهندية للأنباء اليوم الأحد.

وبعد وقت قصير من تلقي المعلومات بشأن الانفجار، هرعت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى الموقع.

وقال مفتش الشرطة، بريجيش كومار سريفاستافا إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم في الانفجار، الذي لم يتم التأكد من سببه بعد.


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