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البرازيلي روماريو أسطورة كرة القدم في دبي

2/25/2024 5:19:36 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

نشر النجم البرازيلي روماريو وأسطورة من أساطير كرة القدم صورة رائعة على حسابه في موقع "انستغرام" من دبي في منطقة برج خليفة.

ويعتبر روماريو من النجوم العالمية المحبة و المرتبطة بدبي ودائم الزيارة لها وشارك في فعاليات عالمية وخيرية كثيرة نظمت في دبي منها المباراة الخيرية بين فريقا نجوم كأس العالم السابقين مع نجوم آسيا السابقين التي جمعت بينهما العام الماضي2023 على استاد زعبيل بنادي الوصل بدبي، وخصص ريعها لصالح أصحاب الهمم في قارة آسيا.

وشارك في المباراة مجموعة من النجوم اللامعة وأساطير كرة القدم العالمية من العالم وآسيا والخليج والإمارات السابقين بجانب روماريو وهم البرازيليان كارلوس دونغا، ريفالدو، الداير، ومواطناهما باولو أندريولي وأرنولدو، والألماني ولفجانج رولف، والكندي جاندي كاسبو، والجزائريان الأخضر بلومي ومحمد بلحاج، والعراقي نشأت أكرم والأردني عبدالله بوزمع، والبحرينيان حمود سلطان وطلال اليوسف، والعماني أحمد كانو، والمصري عصام الحضري، والكويتي وليد علي، والسعودي ناصر الشمراني.

وكانت مباراة تاريخية وأقيمت على شوطين مدة كل منهما 30 دقيقة سجل فيها الأسطورة رماريو سوبر هاتريك "4 أهداف"


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