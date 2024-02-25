ع ج كفو الأجمل في اليوم الثالث لدولية أبوظبي للخيول العربية

خطف الجواد "ع ج كفو" لمربط عجمان، الأضواء خلال اليوم الثالث لمنافسات النسخة الـ 16 لبطولة أبوظبي الدولية لجمال الخيل العربية "تايتل شو" ثاني محطات جولة الجياد العربية، بتحقيق أعلى معدل من النقاط خلال البطولة.

وتقام المنافسات، في الاتحاد أرينا في جزيرة ياس بأبوظبي، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، ومتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، بمشاركة 340 خيلا منها 100 من خارج الدولة.

وشهد فعاليات اليوم الثالث للبطولة، سعادة محمد أحمد الحربي المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، وسعادة المهندس محمد الزعابي الرئيس التنفيذي لميرال، وسعادة سهيل العريفي المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات بمجلس أبوظبي الرياضي، بالإضافة إلى عدد من ملاك ومدراء مرابط الخيل العربية من مختلف دول العالم.

وجاء تفوق "ع ج كفو" لمربط عجمان، عندما تصدر القسم "ب" لفئة الفحول عمر 7 سنوات وما فوق، محققاً 93.29 نقطة، تلاه في المركز الثاني "اكويبورن كيه ايه" لناتالي دي هيس "بلجيكا" وحقق 91.64 نقطة، وذهب المركز الثالث إلى "عالي فريد" لجاسم المسباح "الكويت" وحصل على 91.43 نقطة.

وكان المهر "ع ج رازي" لمربط إمارا، قد افتتح فعاليات اليوم الثالث بإحرازه المركز الأول في شوط فئة الأمهار عمر 3 سنوات "أ"، وسجل 91.14 نقطة، وجاء في المركز الثاني "داني الزبير" لجميلة محمد الرشيد "الإمارات" محققا 91.14 نقطة، وذهب المركز الثالث أيضاً إلى الإمارات عن طريق "ننجا باربات اس دبليو" العائد لعادل المزروعي برصيد 91.00 نقطة.

وأحرز "آر دي رجن" لنايلة حايك "سويسرا" المركز الأول في القسم "ب"، مسجلاً 92.64 نقطة، وجاء في المركز الثاني "مميز الليال" لمربط الليال "البحرين" وحقق 91.64 نقطة، فيما حل ثالثاً "دي خي" لمصطفي رجب "السعودية"، وحصل على 90.93 نقطة.

واحتل "ايه ام اس شاهين" لمربط المضاحكة "البحرين"، المركز الأول في شوط الفحول عمر 4 - 6 سنوات القسم "أ"، وحقق 92.07 نقطة، وجاء في المركز الثاني "دي صفصوف" لأحمد المرزوقي "الإمارات" الذي حصل على 91.43 نقطة، بينما ذهب المركز الثالث إلى "برستيج ار سي" للخيالة السلطانية "سلطنة عمان" وحصل على 91.14 نقطة.

وتصدر "طحان غالب" لمصطفى رجب "السعودية" القسم "ب" محققاً 91.29 نقطة، تاركاً المركز الثاني إلى "ايه اتش ام متغطرس" لأحمد اليماحي "الإمارات" الذي حقق 90.50 نقطة، فيما نال المركز الثالث "كحيل الميدان" لمربط الميدان "الإمارات" وسجل 90.43 نقطة.

واعتلى "برواز البستان" لمربط نويمي فلومينا "سويسرا" صدارة القسم "ج" محققاً 91.57 نقطة، وتلاه في المركز الثاني "الأريام شكلان" لاسطبلات الأريام "الإمارات" وحقق 91.43 نقطة، فيما ذهب المركز الثالث إلى "جيه قرقشان" لمربط البيرق "الإمارات" وحصل على 90.64 نقطة.

وبرز "بشير البشير" لعبداللطيف الرشيدي "الكويت"، في شوط الفحول عمر 7 سنوات وما فوق "أ"، بإحرازه المركز الأول برصيد 92.00 نقطة، وجاء في المركز الثاني "عنيد الهواجر" للدكتور غانم الهاجري "الإمارات" وحقق 92.00 نقطة، فيما حل في المركز الثالث "فخر البطين" لأحمد راشد المهيري "الإمارات" مسجلا 91.36 نقطة.

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