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زلزال بقوة 5.8 درجات يهز منطقة شينجيانغ الصينية

2/25/2024 5:19:35 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن المركز الصيني لشبكات الزلازل أن زلزالا بقوة 5.8 درجات ضرب مقاطعة آكتشي التابعة لمنطقة شينغيانغ الواقعة في شمال غرب الصين الساعة 12:14 ظهرا بالتوقيت المحلي (04.14 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 11 كيلومترا.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) نقلا عن السلطات المحلية أنه لم ترد بلاغات عن وقوع إصابات أو انهيار منازل حتى الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي، مضيفة أن المناطق المحيطة بمركز الزلزال ذات كثافة سكانية قليلة.

وقالت الوكالة الرسمية إن خطوط الكهرباء الرئيسية وشبكات توزيع الكهرباء تعمل بشكل طبيعي كما لم تتأثر حركة القطارات المحلية.

وضرب زلزال بقوة 7.1 درجات منطقة الحدود بين قيرغيزستان وشينجيانغ يوم 23 يناير، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل.


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