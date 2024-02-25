مكتوم بن محمد: كلّ عام وكويت المجد والأصالة والخير والسلام بخير

هنأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، لدولة الكويت الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني، متمنيا للكويت قيادةً وشعباً المزيد من الرفعة والازدهار.

وقال سموه على حسابه في منصة إكس "كلّ عام وكويت المجد والأصالة والخير والسلام بخير، في اليوم الوطني للكويت نحتفي بأخوةٍ راسخةٍ مع الزمن، ومسيرةٍ وتطلعاتٍ مشتركة، ونتمنى للكويت قيادةً وشعباً المزيد من الرفعة والازدهار".





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