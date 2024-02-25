5 فوائد صحية لتناول الفستق يومياً

يعتبر الفستق من المكسرات المحببة للكثيرين حيث إنه بجانب طعمه الرائع فهو غني بالعناصر الغذائية الأساسية التي يمكن أن تساعد في فقدان الوزن، ويعمل الفستق على الحماية من الشيخوخة، نظراً لغناه بمضادات الأكسدة، المادة التي تخفف ضرر الخلايا، وتقلل من فرص الإصابة بالسرطان.

ويعتبر الفستق من المكسرات الأقل احتواء على السعرات الحرارية، وتصل السعرات الحرارية في كل 100 غرام من الفستق الحلبي إلى 560 سعرة، منها 20 غراماً من البروتين، و45 غراماً من الدهون، كما يحتوي على 105 ملليغرامات من الكالسيوم.

ما هو المحتوى الغذائي لهذه المكسرات؟

وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية (USDA)، تحتوي أونصة واحدة من حبات الفستق غير المحمص وغير المملح على:

السعرات الحرارية: 159

البروتين: 5.7 غرامات

الدهون: 12.8 غراما

الكربوهيدرات : 7.7 غراما

الألياف: 3.0 غرامات

السكريات: 2.2 غرام

المغنيسيوم: 34.3 ملليغراما

البوتاسيوم: 289.0 ملليغراما

الفوسفور: 139 ملليغراما

الثيامين: 0.25 ملغم

فيتامين ب6: 0.5 ملغم

الفوائد الصحية للفستق

منخفض السعرات الحرارية: الفستق هو المكسرات الأقل سعرات حرارية مقارنة بالمكسرات الأخرى. لذلك يمكن أن يكون رائعًا للتحكم في الوزن.

غني بمضادات الأكسدة: ومن المعروف أيضًا أن الفستق يحتوي على مضادات الأكسدة التي تلعب دورًا حيويًا في الجسم، يساعد على تقليل خطر الإصابة بالسرطان ويقلل الالتهابات في الجسم.

مفيد لصحة العين: وفقاً لجمعية البصريات الأمريكية، يحتوي الفستق على اللوتين والزياكسانثين مما يقلل من فرصة الإصابة بأمراض العين المزمنة مثل إعتام عدسة العين.

مفيد لصحة الأمعاء: جميع المكسرات غنية بالألياف بشكل عام ما يساعد على السيطرة على مشاكل صحة الأمعاء مثل عسر الهضم والإمساك. وفقا لبعض الأبحاث، فإن تناول الفستق قد يزيد من كمية البكتيريا الجيدة في الأمعاء.

صحة القلب: أشارت دراسة أجريت عام 2016 إلى أن تناول الفستق يقدم فوائد مختلفة للقلب فهو يساعد على خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول في الجسم وحماية الجسم من الإصابة بأي أمراض القلب والأوعية الدموية.





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