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مع ارتفاع أسعار الكاكاو... هل سترتفع تكلفة قطعة الشوكولاتة؟

2/25/2024 5:19:35 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


منذ أن قفز سعر طن الكاكاو الخام، في "بورصة لندن للسلع" في الآونة الأخيرة، إلى مستوى قياسي، يقل قليلا عن 5000 يورو (5960 دولارا)، فإن لدى محبي الشوكولاتة سببا للقلق.

وقبل عام واحد فقط كان السعر، 2500 يورو، وفي الشهر الماضي كان 4000 يورو.

وقال متحدث باسم شركة تصنيع الشوكولاتة الألمانية، ريتر سبورت "سعر كيلو الكاكاو أغلى بحوالي 3 يورو، عما كان عليه قبل عام".

وأضاف "يمكن لأي شخص أن يستنتج بنفسه، ما يعنيه هذا بالنسبة لتكاليف إنتاج لوح شوكولاتة، يزن 100 غرام، الذي يحتوي ما بين 35% و70% من الكاكاو، لكننا نقيم حاليا الوضع ككل".

ولا تريد الشركة أن تقول أي شيء عن الزيادات المحتملة في الأسعار، لأسباب تتعلق بمكافحة الاحتكار. غير أن المدير التنفيذي لرابطة التجارة يشعر بالقلق.

وقال نائب المدير العام للرابطة الاتحادية لصناعة الحلويات الألمانية(بي.دي.إس.آي)، سولفيج شنايدر "يمكن أن تؤدي زيادة أسعار المواد الخام والأجور إلى زيادات في
التكاليف والتي يمكن تحميلها للمستهلك".


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