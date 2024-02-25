اختتام فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر الإمارات الدولي لجراحة القولون والمستقيم

اختتمت اليوم فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر الإمارات الدولي لجراحة القولون والمستقيم، الذي نظمته جمعية الإمارات لجراحة القولون والمستقيم، في فندق كونراد أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة.

المؤتمر والذي عقد في يومي 24 و25 فبراير يعد الثاني لجمعية الإمارات لجراحة القولون والمستقيم ويأتي بعد النجاح المميز الذي حققته النسخة الأولى في العام الماضي، واستقطب المؤتمر الحالي أهم الخبراء في هذا المجال من مختلف بلدان العالم لمناقشة مجموعة واسعة من المواضيع المتعلقة بالجراحة الروبوتية، وسرطان القولون والمستقيم، وبرنامج رعاية الفغرة.

واستعرض المؤتمر برنامجه العلمي والمحاور الرئيسية في مجالات جراحة القولون والمستقيم، بما في ذلك حلقات نقاش مع متحدثين دوليين وإقليميين رفيعي المستوى، ودورات تنشيطية، وورش عمل، وبرنامج علمي غني يسمح للأطباء والمهنيين في الأوساط الطبية بالتعرف على أحدث الأبحاث والتطورات السريعة في مجال جراحة وعلاج أمراض القولون والمستقيم.

وأعربت الدكتورة سارة البستكي، رئيسة الجمعية الإمارتية لجراحة القولون والمستقيم ورئيسة المؤتمر، عن امتنانها وسعادتها قائلة: "نحن فخورون باستضافة أكثر من 40 متحدثًا متميزًا من مختلف البلدان، بما في ذلك ممثلين عن جمعيات القولون والمستقيم الدولية والإقليمية.



وأضافت: أصبحت جمعية الإمارات لجراحة القولون والمستقيم بمثابة منصة حيوية لتبادل المعرفة والخبرة والتجارب بين كبار الأطباء من جميع أنحاء العالم".

وقالت الدكتورة البستكي: "إن مؤتمرنا الدولي في جراحة القولون والمستقيم يتماشى مع المؤتمرات العريقة في جميع أنحاء العالم، ويقدم آخر التحديثات حول جراحات القولون والمستقيم واستكشاف آفاق جديدة في هذا المجال.

وأضافت الدكتورة البستكي: "إن طب وجراحة القولون والمستقيم في دولة الإمارات شهد خلال السنوات الماضية تطورا كبيرا نتيجة استقطاب أفضل الخبرات البشرية والمراكز الطبية العالمية إلى جانب الاستعانة بأحدث التقنيات المستخدمة في التشخيص والجراحة والعلاج".

وتضمن المؤتمر الذي استمر لمدة يومين برنامجًا علميًا غنيًا وورش عمل مصممة ليس فقط للجراحين ولكن أيضًا لأطباء الجهاز الهضمي وأطباء الأورام والأطباء والممرضين.

في اليوم الأول، تركزت المناقشات حول أحدث التطورات في الجراحة الروبوتية، وجلسات حول التسريبات المفاغرة والفغرة، وقاع الحوض، وسرطان القولون والمستقيم النقيلي مما أدى إلى إثراء الحوار العلمي..

واستمر اليوم الثاني من المؤتمر بجلسات تناولت مجموعة متنوعة من المواضيع، بما في ذلك الملخصات، وأمراض المستقيم، وسرطان المستقيم، وسرطان القولون والمستقيم لدى الشباب. قامت جلسة مشتركة مع جمعية الإمارات لأمراض الجهاز الهضمي بتعريف الحضور بجراحة تشكيل الفغر وتناولت الجوانب المهمة للتسريبات المفاغرة والفغرات.

وتبذل جمعية الإمارات لجراحة القولون والمستقيم جهودا كبيرة في استقطاب خبراء عالميين لتوفير فرصة لأطبائنا والأطباء من أشقائنا في دول الجوار لتبادل الخبرات والمعرفة فيما يختص بأمراض القولون والمستقيم ومناقشة العلاجات المستجدة.





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