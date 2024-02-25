ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة إلى 29 ألفاً و692 قتيلاً

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 29 ألفا و692 قتيلا و69 ألفا و879 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وقالت الوزارة، في منشور أوردته على حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب سبع مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 86 شهيدا و131 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".
وأضافت أنه في "اليوم الـ 142 للعدوان الاسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم".
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