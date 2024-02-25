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وفاة زونغ تشينغهو أحد أغنى رجال الأعمال الصينيين

2/25/2024 5:19:35 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

توفي اليوم الأحد عن 79 عاماً رجل الأعمال زونغ تشينغهو الذي كان في العام 2010 أغنى رجل في الصين، على ما أفادت شركته.

وتشينغهو هو مؤسس مجموعة "واهاها" المتخصصة في المياه المعبأة والمشروبات الغازية والشاي وغيرها من المنتجات.

وأوضحت الشركة في منشور عبر منصة "ويبو" أن تشينغهو توفي الأحد بعدما "أثبت العلاج الذي كان يتلقاه لأحد الأمراض أنه غير فعّال".

وكانت وسائل إعلام رسمية ذكرت هذا الأسبوع أنّ رجل الأعمال نُقل إلى المستشفى دون أن تذكر تفاصيل عن مرضه.

ودخل زونغ تشينغهو عالم الأعمال في سن الأربعين وبدأ يبيع المشروبات الغازية للأطفال. وعانى في مرحلة معينة من ضائقة مالية أجبرته على النوم تحت جسر في بكين لعجزه عن تحمل تكاليف الإقامة في فندق، بحسب وسائل إعلام.

أسس سنة 1987 شركة "واهاها" التي أصبحت مجموعة عملاقة للمواد الغذائية وبدأت تُباع مشروباتها في متاجر وأكشاك في مختلف أنحاء الصين.

وأصبح تشينغهو في العام 2010 أغنى رجل في الصين مع ثروة تقدّر بنحو 8 مليارات دولار، بحسب مجلة "فوربس".

واحتلّ في السنة الفائتة المرتبة 53 في قائمة أبرز الأثرياء الصينيين مع ثروة قدرها 5,9 مليارات دولار، وفق المصدر نفسه.

وخلال السنوات الأخيرة، نوّعت شركة "واهاها" التي يعني اسمها "طفل يضحك" بالصينية، منتجاتها وباتت تصنّع حليب الأطفال والملابس.


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