وفاة زونغ تشينغهو أحد أغنى رجال الأعمال الصينيين

(MENAFN
- Al-Bayan)
توفي اليوم الأحد عن 79 عاماً رجل الأعمال زونغ تشينغهو الذي كان في العام 2010 أغنى رجل في الصين، على ما أفادت شركته.
وتشينغهو هو مؤسس مجموعة "واهاها" المتخصصة في المياه المعبأة والمشروبات الغازية والشاي وغيرها من المنتجات.
وأوضحت الشركة في منشور عبر منصة "ويبو" أن تشينغهو توفي الأحد بعدما "أثبت العلاج الذي كان يتلقاه لأحد الأمراض أنه غير فعّال".
وكانت وسائل إعلام رسمية ذكرت هذا الأسبوع أنّ رجل الأعمال نُقل إلى المستشفى دون أن تذكر تفاصيل عن مرضه.
ودخل زونغ تشينغهو عالم الأعمال في سن الأربعين وبدأ يبيع المشروبات الغازية للأطفال. وعانى في مرحلة معينة من ضائقة مالية أجبرته على النوم تحت جسر في بكين لعجزه عن تحمل تكاليف الإقامة في فندق، بحسب وسائل إعلام.
أسس سنة 1987 شركة "واهاها" التي أصبحت مجموعة عملاقة للمواد الغذائية وبدأت تُباع مشروباتها في متاجر وأكشاك في مختلف أنحاء الصين.
وأصبح تشينغهو في العام 2010 أغنى رجل في الصين مع ثروة تقدّر بنحو 8 مليارات دولار، بحسب مجلة "فوربس".
واحتلّ في السنة الفائتة المرتبة 53 في قائمة أبرز الأثرياء الصينيين مع ثروة قدرها 5,9 مليارات دولار، وفق المصدر نفسه.
وخلال السنوات الأخيرة، نوّعت شركة "واهاها" التي يعني اسمها "طفل يضحك" بالصينية، منتجاتها وباتت تصنّع حليب الأطفال والملابس.
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