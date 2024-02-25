محمد بن راشد: أدام الله عز الكويت وحفظ مجدها واستقرارها

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للشعب الكويتي الشقيق وأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يومهم الوطني المجيد.

وكتب سموه في تدوينة على منصة إكس: نبارك للشعب الكويتي الشقيق ولأخي صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يومهم الوطني المجيد .. أدام الله عز الكويت وحفظ مجدها واستقرارها .. وأعاده علينا وعليهم بالخير واليمن ودوام المحبة والأخوة".







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