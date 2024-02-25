Sunday, 25 February 2024 02:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


محمد بن راشد: أدام الله عز الكويت وحفظ مجدها واستقرارها

2/25/2024 5:19:35 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للشعب الكويتي الشقيق وأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يومهم الوطني المجيد.

وكتب سموه في تدوينة على منصة إكس: نبارك للشعب الكويتي الشقيق ولأخي صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يومهم الوطني المجيد .. أدام الله عز الكويت وحفظ مجدها واستقرارها .. وأعاده علينا وعليهم بالخير واليمن ودوام المحبة والأخوة".


تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN25022024000110011019ID1107896545

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث