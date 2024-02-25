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حمدان بن محمد: نبارك للأشقاء في الكويت أميراً وحكومةً وشعباً يومهم الوطني

2/25/2024 5:19:35 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

بارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، للأشقاء في دولة الكويت الشقيقة بمناسبة يومهم الوطني، متمنيا للكويت أميراً وحكومةً وشعباً دوام التقدم والازدهار.

وقال سموه على حسابه في منصة إكس "نبارك للأشقاء في دولة الكويت أميراً وحكومةً وشعباً يومهم الوطني وتمنياتنا لهم بدوام التقدم والازدهار ... حفظ الله الكويت وشعبها العزيز".



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