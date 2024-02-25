حمدان بن محمد: نبارك للأشقاء في الكويت أميراً وحكومةً وشعباً يومهم الوطني

(MENAFN
- Al-Bayan)
بارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، للأشقاء في دولة الكويت الشقيقة بمناسبة يومهم الوطني، متمنيا للكويت أميراً وحكومةً وشعباً دوام التقدم والازدهار.
وقال سموه على حسابه في منصة إكس "نبارك للأشقاء في دولة الكويت أميراً وحكومةً وشعباً يومهم الوطني وتمنياتنا لهم بدوام التقدم والازدهار ... حفظ الله الكويت وشعبها العزيز".
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