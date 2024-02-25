الشرطة: مجهولون يعتدون على سائق مركبة ويسرقون منه مبلغا ماليا في الخليل

الشرطة: مجهولون يعتدون على سائق مركبة ويسرقون منه مبلغا ماليا في الخليل
التاريخ
2/25/2024 5:08:32 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- قال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن مجهولين هاجموا مركبة تابعة لشركة ألبان، واعتدوا على سائقها، وسرقوا منه مبلغاً مالياً، في مدينة الخليل.
وأوضح ارزيقات في بيان صحفي مقتضب، اليوم الاحد، أن الشرطة والأجهزة الأمنية باشروا إجراءات البحث والتحري، لالقاء القبض على الجناة.
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