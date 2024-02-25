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الشرطة: مجهولون يعتدون على سائق مركبة ويسرقون منه مبلغا ماليا في الخليل

2/25/2024 5:08:32 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- قال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن مجهولين هاجموا مركبة تابعة لشركة ألبان، واعتدوا على سائقها، وسرقوا منه مبلغاً مالياً، في مدينة الخليل.

وأوضح ارزيقات في بيان صحفي مقتضب، اليوم الاحد، أن الشرطة والأجهزة الأمنية باشروا إجراءات البحث والتحري، لالقاء القبض على الجناة.

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