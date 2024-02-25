مسؤول إسرائيلي: تقدم كبير في مفاوضات إطلاق سراح الأسرى

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- كشف مسؤول إسرائيلي، اليوم الأحد، أن المناقشات بشأن إطلاق سراح الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، "شهدت تقدمًا كبيرًا". وفق وكالة "الأناضول".

ونقلت القناة الإسرائيلية الـ(12) عن مسؤول لم تسمه، قوله: "هناك تقدم كبير وأساس متين للمحادثات فيما يخصّ الإفراج عن الأسرى المحتجزين في غزة، يمكن من خلاله بناء عناصر المفاوضات والتوصّل إلى اتفاقات".

وبحسب المسؤول الإسرائيلي، فإنّ "الخطوط العريضة للمناقشات التي سيتمّ تقديمها لمجلس الحرب للبتّ فيها تتضمّن إطلاق 40 أسيرًا إسرائيليًّا محتجزًا في غزة، بينهم أطفال ونساء وجنود وبالغون ومرضى، وذلك مقابل توقّف القتال لمدة 6 أسابيع، وإطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين، بينهم بعض ذوي الأحكام العالية والقدامى".

وقالت القناة، إن "إسرائيل سترسل خلال الأيام القليلة المقبلة وفدًا إلى قطر لمناقشة التفاصيل".

وأشارت القناة العبرية إلى أنّ مناقشات قطر ستبحث من هم الأسرى الفلسطينيون الذين سيتمّ إطلاق سراحهم، وعددهم، وأسماء الأسرى الإسرائيليين المحتجزين بغزة الذين ستطلق حركة حماس سراحهم جراء الصفقة المحتملة.

والجمعة، عُقد مؤتمر باريس لبحث صفقة تبادل أسرى، بمشاركة الوفد الإسرائيلي برئاسة رئيس الموساد ديفيد برنيع، ورئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي أي إيه) وليام بيرنز، ورئيس وزراء قطر محمد آل ثاني، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل.

وتجري المحادثات في ظل تفاؤل حذر بشأن فرص التوصّل إلى اتفاق قبل بداية شهر رمضان.

والأسبوع الماضي، تعثّرت اجتماعات استضافتها القاهرة لبحث الصفقة وسط إصرار حركة حماس على موقفها بإنهاء الحرب على قطاع غزة، وهو ما لا تقبله إسرائيل، حسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.

وتقدّر تل أبيب وجود نحو 134 أسيرًا إسرائيليًّا في غزة، بينما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.



