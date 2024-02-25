عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

MENAFN - Palestine News Network ) القدس/PNN- اقتحم مستعمرون، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال "الإسرائيلي".

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستعمرين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

ونصبت قوات الاحتلال حاجزا، عند محيط باب الخليل، وفتشت المواطنين، ومنعتهم من الدخول للصلاة في المسجد الأقصى.