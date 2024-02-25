الصحة العالمية: قطاع غزة يحتاج عقودًا لإعادة إعماره

MENAFN - Palestine News Network ) جينيف/PNN- قالت منظمة الصحة العالمية إن الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 142 يومًا، تسببت في "دمار غير مسبوق" يحتاج إصلاحه عقودًا من الزمن.

وأوضح المتحدث باسم المنظمة طارق يساريفيتش في تصريح، أن ما بين 70-80% من البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المنازل والمستشفيات والمدارس ومرافق المياه، قد دمرت أو تعرضت لأضرار جسيمة.

وأشار إلى أن إصلاح البنية التحتية سيستغرق عقودًا، بالإضافة إلى نظام الرعاية الصحية الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة في غزة، بحسب الموقع الرسمي للمنظمة .

وتابع المتحدث في تصريحه أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة يقدر بأن إزالة الأنقاض والركام في غزة سيستغرق من 3 - 12 عامًا، مشيرًا إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" يقدر أن تأهيل اقتصاد غزة بما في ذلك إعادة بناء نظام الرعاية الصحية الذي هو في وضع حرج، سيكلف عشرات مليارات الدولارات.

وأكد يساريفيتش، أن منظمة الصحة العالمية ستواصل تنفيذ خطتها التشغيلية لدعم المستشفيات في غزة، مع طلب دعم مالي بقيمة 110 ملايين دولار.

وتوقعت دراسة أجرتها جامعتان، إحداهما بريطانية والأخرى أمريكية، أنه حال تم إعلان وقف إطلاق النار في القطاع، فإن أكثر من 11 ألفًا و500 شخص سيموتون هناك حتى آب القادم، جراء الأوبئة والأمراض والإصابات.