رئيس الوزراء الأردني ينفي وجود جسر بري من بلاده إلى إسرائيل

(MENAFN
- Palestine News Network )
عمّان/PNN- نفى رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم الأحد، وجود أي جسر بري من الأردن إلى إسرائيل، مؤكدا استمرار الأردن في دعم قطاع غزة.
ونقلت قناة“المملكة” الأردنية عن الخصاونة قوله خلال استعراضه اليوم أثر الحرب الإسرائيلية على الاقتصاد الوطني في افتتاح جلسات الأداء الاقتصادي وتحديات المرحلة، حول البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، إن“العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة كانت له آثار تضخمية انعكست على الاقتصاد الأردني”.
ولفت إلى أن أحداث البحر الأحمر رفعت أجور الشحن بنسب تصل إلى 200% من شرق آسيا، و60% من أمريكا وأوروبا.
وحول ما يتم تداوله عن وجود جسر بري من الأردن إلى إسرائيل قال الخصاونة:“لن نقف صامتين إزاء ما يتم اختلاقه من قصص ضد الأردن ولا يوجد أي جسر بري من الأردن على أرض الواقع، ونظام النقل في الأردن لم يتغير منذ أكثر من 25 عاما”.
وتابع:“وصمةُ عار على من يُشكِّكُ بالموقف الأردني الذي يتماهى فيه الموقفان الرسمي والشعبي، ودفعنا أثماناً بسبب تمسكنا بثوابتنا”.
وأضاف الخصاونة:“توريات وقصص من وحي الخيال تتحدث عن وجود جسر بري، وأؤكد أن ترتيبات النقل من الأردن وعبره لم تتغيَّر منذ 25 عاماً”.
وقال إنه“لا توجد دولة في العالم قدمت للقضية الفلسطينية مثلما قدم الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني الذي يقود جهودا سياسية ودبلوماسية حثيثة لوقف العدوان الغاشم وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام”.
وأضاف أن“موقف الأردن تجاه العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة لا يحتاج إلى توضيح لأن النهار لا يحتاج إلى دليل”.
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