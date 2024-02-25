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رئيس الوزراء الأردني ينفي وجود جسر بري من بلاده إلى إسرائيل

2/25/2024 5:08:32 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) عمّان/PNN- نفى رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم الأحد، وجود أي جسر بري من الأردن إلى إسرائيل، مؤكدا استمرار الأردن في دعم قطاع غزة.

ونقلت قناة“المملكة” الأردنية عن الخصاونة قوله خلال استعراضه اليوم أثر الحرب الإسرائيلية على الاقتصاد الوطني في افتتاح جلسات الأداء الاقتصادي وتحديات المرحلة، حول البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، إن“العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة كانت له آثار تضخمية انعكست على الاقتصاد الأردني”.

ولفت إلى أن أحداث البحر الأحمر رفعت أجور الشحن بنسب تصل إلى 200% من شرق آسيا، و60% من أمريكا وأوروبا.

وحول ما يتم تداوله عن وجود جسر بري من الأردن إلى إسرائيل قال الخصاونة:“لن نقف صامتين إزاء ما يتم اختلاقه من قصص ضد الأردن ولا يوجد أي جسر بري من الأردن على أرض الواقع، ونظام النقل في الأردن لم يتغير منذ أكثر من 25 عاما”.


وتابع:“وصمةُ عار على من يُشكِّكُ بالموقف الأردني الذي يتماهى فيه الموقفان الرسمي والشعبي، ودفعنا أثماناً بسبب تمسكنا بثوابتنا”.

وأضاف الخصاونة:“توريات وقصص من وحي الخيال تتحدث عن وجود جسر بري، وأؤكد أن ترتيبات النقل من الأردن وعبره لم تتغيَّر منذ 25 عاماً”.

وقال إنه“لا توجد دولة في العالم قدمت للقضية الفلسطينية مثلما قدم الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني الذي يقود جهودا سياسية ودبلوماسية حثيثة لوقف العدوان الغاشم وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام”.

وأضاف أن“موقف الأردن تجاه العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة لا يحتاج إلى توضيح لأن النهار لا يحتاج إلى دليل”.


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