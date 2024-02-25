قتيلان من حزب الله في قصف إسرائيلي على شاحنة في سوريا

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيروت/PNN- قتل عنصران من حزب الله، فجر اليوم الأحد، جراء قصف إسرائيلي استهدف شاحنة في سوريا قرب الحدود مع لبنان، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وعلى وقع الحرب في قطاع غزة، كثّفت إسرائيل وتيرة الغارات التي تشنها في سوريا، حيث تستهدف بشكل خاص مجموعات موالية لطهران، بينها حزب الله.
وأورد المرصد:“استهدفت إسرائيل بصاروخ من الجو شاحنة مدنية قرب الحدود السورية- اللبنانية ضمن منطقة متداخلة بين محافظتي حمص وريف دمشق”.
وأسفر القصف عن“مقتل عنصرين على الأقل من حزب الله”، وفق المرصد.
ولم يأت الإعلام الرسمي السوري على ذكر القصف، في وقت لم ينع حزب الله أيا من عناصره بعد.
ونعى حزب الله 14 مقاتلاً على الأقل قضوا بنيران إسرائيلية داخل سوريا منذ بدء الحرب في غزة.
وفي 3 شباط/فبراير، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري أن بلاده هاجمت أكثر من 50 هدفا لحزب الله في سوريا منذ بدء الحرب في غزة.
(أ ف ب)
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