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قتيلان من حزب الله في قصف إسرائيلي على شاحنة في سوريا

2/25/2024 5:08:32 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت/PNN- قتل عنصران من حزب الله، فجر اليوم الأحد، جراء قصف إسرائيلي استهدف شاحنة في سوريا قرب الحدود مع لبنان، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وعلى وقع الحرب في قطاع غزة، كثّفت إسرائيل وتيرة الغارات التي تشنها في سوريا، حيث تستهدف بشكل خاص مجموعات موالية لطهران، بينها حزب الله.

وأورد المرصد:“استهدفت إسرائيل بصاروخ من الجو شاحنة مدنية قرب الحدود السورية- اللبنانية ضمن منطقة متداخلة بين محافظتي حمص وريف دمشق”.

وأسفر القصف عن“مقتل عنصرين على الأقل من حزب الله”، وفق المرصد.

ولم يأت الإعلام الرسمي السوري على ذكر القصف، في وقت لم ينع حزب الله أيا من عناصره بعد.

ونعى حزب الله 14 مقاتلاً على الأقل قضوا بنيران إسرائيلية داخل سوريا منذ بدء الحرب في غزة.

وفي 3 شباط/فبراير، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري أن بلاده هاجمت أكثر من 50 هدفا لحزب الله في سوريا منذ بدء الحرب في غزة.

(أ ف ب)


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